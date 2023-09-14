Кому нужно будет заплатить штраф: налоговая начала начислять пеню за неуплату налога на недвижимость

Украинцев с сентября начали штрафовать за неуплаченные налоги на недвижимость

Кто и когда должен уплатить налог на недвижимость

Украинцы, владельцы квартир свыше 60 кв. метров и частных домов площадью свыше 120 метров до 31 августа 2023 года должны уплатить налог на недвижимость.

Квитанции с указанными размерами налогов на жилье украинцы должны были получить до 1 июля 2023 года.

Освобожденны от налога на недвижимость владельцы жилья или домов меньшей указанной площади, а также те граждане, жилье которых было разрушено или оказалось непригодным для проживания в результате военных действий или находится сейчас на территории активных военных действий или временно оккупированной территории.

За жилье купленное в 2023 году платить налог нужно будет только в следующем году.

Каков размер налога на недвижимость и штрафа за неуплату налога

Налог в этом году уплачивается за 2022 год. Сумма налога привязывается к минимальной заработной плате, установленной на 1 января текущего года и должна превышать 1,5% за квадратный метр.

По состоянию на 1 января 2023 минимальная заработная плата составила 6500 грн. Значит, максимальная ставка на каждый квадратный метр сверх нормы не может превышать 97 грн 50 копеек.

При задержке уплаты налога на недвижимость до 30 календарных дней штраф будет составлять 5% от суммы долга, а при задержке более 30 календарных дней – 10% от суммы налога.

Даже если вы не получили квитанцию, это не освобождает от уплаты налога и его могут начислить в период до 1095 дней. Поэтому в следующем году придется заплатить сумму в несколько раз больше.

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