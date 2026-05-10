Кому обязательно нужно подать заявление на субсидию в мае 2026 года

Для большинства домохозяйств субсидия будет переназначена автоматически.

Анастасия Павленко
С 1 мая в Украине стартует перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон

С 1 мая в Украине стартует перерасчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон / © УНИАН

Пенсионный фонд Украины определит, кто имеет право на жилищную субсидию на период до 30 апреля 2027 года уже в мае этого года. Это касается как летнего, так и следующего отопительного сезона.

Кому субсидию перечислят автоматически

Большинство домохозяйств не должны ничего делать. Если право на помощь сохраняется, размер субсидии на сезон 2026-2027 годов будет перечислен автоматически, без заявлений и дополнительных документов.

Есть категории граждан, которым субсидию назначают только по обращению.

Подать заявление нужно, если:

  • вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги

  • фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано

  • в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (и они сменили место жительства)

  • вы претендуете на субсидию на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо

В этих случаях без обращения выплату не назначат.

Как подать документы на жилищную субсидию

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда

  • почтой в адрес территориального органа Фонда

  • онлайн через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда

Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь на оплату коммунальных услуг.

