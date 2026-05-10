Кому обязательно нужно подать заявление на субсидию в мае 2026 года
Для большинства домохозяйств субсидия будет переназначена автоматически.
Пенсионный фонд Украины определит, кто имеет право на жилищную субсидию на период до 30 апреля 2027 года уже в мае этого года. Это касается как летнего, так и следующего отопительного сезона.
Кому субсидию перечислят автоматически
Большинство домохозяйств не должны ничего делать. Если право на помощь сохраняется, размер субсидии на сезон 2026-2027 годов будет перечислен автоматически, без заявлений и дополнительных документов.
Есть категории граждан, которым субсидию назначают только по обращению.
Подать заявление нужно, если:
вы арендуете жилье и самостоятельно платите коммунальные услуги
фактически проживает меньше людей, чем зарегистрировано
в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица (и они сменили место жительства)
вы претендуете на субсидию на сжиженный газ, твердое или жидкое печное топливо
В этих случаях без обращения выплату не назначат.
Как подать документы на жилищную субсидию
лично в сервисном центре Пенсионного фонда
почтой в адрес территориального органа Фонда
онлайн через вебпортал или мобильное приложение Пенсионного фонда
Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь на оплату коммунальных услуг.