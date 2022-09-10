Кому повысят пенсии в октябре 2022 года и на сколько

Повышение с 1 июля прожиточного минимума стало основанием для повышения пенсий. Но это повышение не было последним до конца текущего года, для отдельных возрастов рост пенсий запланирован с 1 октября. Кому и насколько вырастут выплаты в октябре — в материале ТСН.ua

В октябре для отдельных категорий пенсионеров пересчитывают пенсии уже третий год подряд. В 2020 году в октябре на 500 гривен повысили пенсии людям старше 85 лет, в 2021 году на 400 гривен — для всех кому исполнилось 75 лет. И вот в 2022 году пенсии будут перечислены тем, кому исполнилось 70 лет.

Лицам от 70 до 75 лет планируется установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен (в пределах пенсионной выплаты 10340,35 гривны). Если человек достигнет 70 лет после 1 октября, компенсационная выплата будет установлена с даты достижения 70-летнего возраста. Пенсию повысят только для тех, кто имеет не только нужный возраст, но и необходимый страховой стаж. Кроме этого, есть определенные ограничения по размеру выплат, которые лицо получает. Если пенсия гражданина выше 10 340 грн, то доплаты не будет.

Лицам старше 70 лет, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и имеющих стаж для мужчины — 35 лет, для женщины — 30 лет, минимальный размер пенсионной выплаты устанавливается на уровне 3000 гривен. Как сообщает ПФУ « Если у указанных лиц страховой стаж составляет менее 35 лет у мужчин, менее 30 лет у женщин минимальный размер пенсионной выплаты определяется пропорционально страховому стажу исходя из размера 3000 гривен».

С 1 октября ожидается увеличение размера пенсии по возрасту для незанятых лиц, достигших 65 лет и имеющих страховой стаж — не менее 30 лет для женщин и не менее 35 лет для мужчин.

Еще один перерасчет, но уже всех украинцев ждет с 1 декабря 2022 года, поскольку будет повышен уровень прожиточного минимума.

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