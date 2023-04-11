Кому в апреле нужно обратиться за субсидией на неотапливаемый сезон

Кому и куда следует обратиться, чтобы получить субсидию на неотапливаемый период 2023 года

В апреле заканчивается отопительный сезон, с 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны жилищные субсидии на неотапливаемый период. Речь идет о субсидиях на услуги по теплоснабжению, поставке и распределению природного газа и электроэнергии.

Для большинства получателей жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон будут переназначены автоматически на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации, "при условии, что не изменились данные об их имущественном положении или составе семьи", — отмечают в ПФУ. "Если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять информацию о них в орган Фонда в течение 30 дней".

Кто должен подать заявление и декларацию на получение субсидии

Как подчеркивают в Фонде, обязательно обратиться за субсидией на неотапливаемый период должны граждане в таких случаях, если:

В составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица.

Если члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят жилищно-коммунальные услуги.

Если количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных.

В случае, если домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Кроме того, на основании личного обращения предоставляется субсидия, если в отопительный сезон размер платы за коммуналку, взнос на оплату расходов на управление многоквартирным домом не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн. Представители таких домохозяйств удобным образом должны подать в органы ПФУ новые заявление и декларацию на назначение субсидии на неотапливаемый сезон.

Как подать документы на субсидию

Документы на назначение жилищных субсидий следует подать в органы Пенсионного фонда. Это можно сделать разными способами:

Обратившись лично в сервисный центр ПФУ.

Отправить по почте в адрес органа ПФУ.

Отправить онлайн, через вебпортал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Можно представлять документы уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных общин; в центры предоставления административных услуг; через портал Действие.

Читайте также: