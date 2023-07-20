Кому в Украине платят больше всего и какую работу предлагают

Количество вакансий возросло, поэтому работодатели начали конкурировать за работников, прежде всего, зарплатой.
В Госслужбе занятости рассказали, что сейчас происходит на рынке труда и какие профессии в Украине самые популярные. Чаще работу предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.
Об этом говорится в сообщении ведомства.
В Украине все большую популярность приобретают профессии продавцов-консультантов, водителей и менеджеров по продажам.
По информации госструктуры, по состоянию на данный момент больше всего вакансий работодатели предлагают:
- продавцам-консультантам — 15 323 вакансий
- водителям — 8409
- менеджерам по продажам — 7350
- бухгалтерам — 5793
- поварам — 5553
- инженерам — 4742
- врачам — 3390
- грузчикам — 3268
- швеям — 2693
- фармацевтам — 2432
Наибольшие выплаты получают менеджеры по продажам, которые могут заработать до 275 тысяч гривен, инженеры – до 140 тысяч гривен, и водители – до 120 тысяч гривен.
Что касается других профессий, то показатели зарплат таковы:
- повара — получают до 115 тысяч гривен
- бухгалтеры — до 107,5 тысяч гривен
- продавцы-консультанты и врачи — до 100 тысяч гривен
- фармацевты — до 64 тысяч гривен
- швеи — до 54 тысяч гривен
- грузчики — до 35 тысяч гривен
Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.
По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.
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