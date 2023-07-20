Кому в Украине платят больше всего и какую работу предлагают

Количество вакансий возросло, поэтому работодатели начали конкурировать за работников, прежде всего, зарплатой.

В Госслужбе занятости рассказали, что сейчас происходит на рынке труда и какие профессии в Украине самые популярные. Чаще работу предлагают в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

В Украине все большую популярность приобретают профессии продавцов-консультантов, водителей и менеджеров по продажам.

По информации госструктуры, по состоянию на данный момент больше всего вакансий работодатели предлагают:

продавцам-консультантам — 15 323 вакансий

водителям — 8409

менеджерам по продажам — 7350

бухгалтерам — 5793

поварам — 5553

инженерам — 4742

врачам — 3390

грузчикам — 3268

швеям — 2693

фармацевтам — 2432

Наибольшие выплаты получают менеджеры по продажам, которые могут заработать до 275 тысяч гривен, инженеры – до 140 тысяч гривен, и водители – до 120 тысяч гривен.

Что касается других профессий, то показатели зарплат таковы:

повара — получают до 115 тысяч гривен

бухгалтеры — до 107,5 тысяч гривен

продавцы-консультанты и врачи — до 100 тысяч гривен

фармацевты — до 64 тысяч гривен

швеи — до 54 тысяч гривен

грузчики — до 35 тысяч гривен

Ранее в НБУ сообщили, что в Украине сохранилась тенденция повышения спроса на рабочую силу. На фоне этого украинцам начали увеличивать зарплату.

По данным Федерации профсоюзов, в Украине обсуждается перерасчет зарплат на 2024 год. Минимальную зарплату планируют увеличить до 7651 грн.

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