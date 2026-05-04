Кому в Украине засчитывается стаж в двойном размере: что нужно знать в 2026 году

Двойной стаж работы

Вопрос льготного исчисления стажа в Украине регулируется сразу несколькими законами и подзаконными актами, принятыми в разные периоды. Именно поэтому тема так называемого двойного стажа часто вызывает путаницу среди граждан. Ключевым моментом является то, что после пенсионной реформы 2004 года подход к исчислению стажа изменился — от трудового стажа государство перешло к страховому, где решающим фактором является уплата взносов. Это прямо предусмотрено Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», согласно которому страховой стаж формируется по данным персонифицированного учета и зависит от уплаты единого социального взноса.

В то же время нормы о льготном (кратном) зачислении стажа не исчезли, но применяются ограниченно и в основном касаются либо периодов работы до 2004 года, либо специального стажа.

Кому засчитывается стаж в двойном размере

Медицинские работники в особых условиях

Право на двойной стаж имеют отдельные категории медицинских работников. Это предусмотрено Законом Украины «О пенсионном обеспечении», в частности, статьей 60 этого закона.

Согласно этой норме работа в противочумных, лепрозорных учреждениях, психиатрических больницах, инфекционных отделениях, а также в патологоанатомических подразделениях может засчитываться в стаж в двойном размере. Такое льготное исчисление связано с повышенным риском для здоровья и сложными условиями труда.

В то же время, как разъясняет Пенсионный фонд Украины, в большинстве случаев это правило применяется к специальному стажу или к периодам работы до 2004 года, а не ко всему страховому стажу.

Военнослужащие и участники боевых действий

Для военнослужащих действуют отдельные правила. Они определены Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

В частности, участие в боевых действиях может засчитываться по формуле «один месяц за три». Важно, что такая норма применяется только при подтверждении участия в боевых действиях или выполнении задач в определенных законом условиях.

Речь идет не о классическом страховом стаже, а о выслуге лет, которая используется для назначения военной пенсии.

Работники уголовно-исполнительной службы

Отдельную категорию составляют работники Государственной уголовно-исполнительной службы, работающие в медицинских частях при тюрьмах и колониях. Право на двойной стаж у них возникает из-за специфики пациентов — в закрытых учреждениях исполнения наказаний часто находятся лица с опасными инфекционными заболеваниями, например, открытой формой туберкулеза или ВИЧ-инфекцией.

Поскольку персонал этих медицинских подразделений ежедневно контактирует с инфекционными больными в условиях ограниченного пространства, их работа равняется работе в гражданских инфекционных больницах. Таким образом, на основании Закона «О пенсионном обеспечении», врачам и работникам медицинских частей в системе наказаний один год службы засчитывается за два, чтобы компенсировать повышенный риск для здоровья и особую сложность их деятельности.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Отдельную категорию составляют лица, участвовавшие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Для них предусмотрен специальный порядок исчисления стажа, зависящий от периода выполнения работ и зоны пребывания.

В первые годы после аварии применялись наиболее высокие коэффициенты — вплоть до тройного учета стажа. В более поздние периоды могли применяться двойные или полуторные коэффициенты в зависимости от условий работы и статуса личности.

Реабилитированные лица

Еще одна категория — граждане, незаконно репрессированные и впоследствии реабилитированные. Для них законодательство предусматривает зачисление времени нахождения под стражей или в местах лишения свободы в кратном размере, часто тройном.

Это форма восстановления социальной справедливости и компенсации за незаконное преследование.

Что важно знать в 2026 году о двойном стаже

По разъяснениям Пенсионного фонда Украины, в современной системе главным фактором для назначения пенсии по возрасту остается страховой стаж, формируемый за счет уплаты взносов. Именно поэтому понятие двойного стажа сегодня имеет ограниченное применение.

В большинстве случаев льготное исчисление:

применяется к периодам работы до 2004 года;

используется для определения права на пенсию за выслугу лет;

требует документального подтверждения специальных условий труда.

Для проверки стажа граждане могут воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда. Если определенные периоды не учтены или отражены некорректно, необходимо обращаться в территориальные органы ПФУ с подтверждающими документами — справками, приказами или архивными данными.

Таким образом, двойной стаж в Украине не является общим правилом, а применяется только к четко определенным категориям граждан и, как правило, в рамках специального или льготного стажа. Чаще это касается работы в особо опасных условиях, военной службы, ликвидации последствий техногенных катастроф или случаев исторической несправедливости.

Понимание этих норм и своевременное подтверждение льготного стажа может оказать существенное влияние как на право выхода на пенсию, так и на ее размер.

