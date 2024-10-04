Кому во время войны Украина задолжала больше всего

Во втором квартале 2024 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился в гривневом эквиваленте на 243,7 млрд. грн. В долларовом эквиваленте – на $1,1 млрд.

Сентябрь стал первым месяцем за все время большой войны (с 24 февраля 2022 года), когда Украина не получила международную помощь, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, общие поступления в госбюджет за сентябрь составили 191 млрд грн.

По данным Минфина, в январе – сентябре международные партнеры выделили нашей стране $24,5 млрд, отмечает издание mind.ua.

В частности, за август поступило $8,4 млрд внешнего финансирования, из этой суммы гранты – $5,5 млрд, заемные средства – $2,9 млрд.

В общей сложности сумма международных грантов с начала 2024 года превысила $6,5 млрд, тогда как объем заемных денег достиг почти $18 млрд. То есть соотношение составляет 27% и 73% соответственно. Для сравнения: в 2023 году гранты превышали 40% по всему объему международного финансирования.

Внешняя задолженность представлена преимущественно обязательствами перед международными организациями, такими как МВФ, Европейский инвестбанк, ЕБРР, финансовые структуры Евросоюза (3,1 трлн грн, или $74,4 млрд), перед собственниками еврооблигаций Украины (627 млрд грн, или $15, 2 млрд) и долгами перед правительствами стран-партнеров (318,5 млрд грн или $7,7 млрд).

Сколько долгов Украина должна вернуть до конца 2024 года

Согласно графику погашения, в течение октября-декабря выплаты по госдолгу составят 276,3 млрд грн. Из этой суммы платежи по внутреннему долгу – 205 млрд грн, по внешнему – 71 млрд грн.

В то же время Минфин отмечает, что благодаря реструктуризации еврооблигаций Украины в августе удалось существенно сократить платежи по внешнему долгу. Общая сумма экономии составила более 606 млрд. грн.

Что будет с государственным долгом 2025 года

В проекте государственного бюджета предусмотрено, что до конца 2025 года объем государственного и гарантированного государством долга достигнет 8,6 трлн грн, что на 35% больше, чем на 31 августа 2024 года.

В 2025 году общий объем заимствований как внутренних, так и внешних будет составлять 2,33 трлн грн, а погашение задолженности – 0,69 трлн грн.

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