Конец эпохи пластика: как бизнес отреагировал на запреты и что в Украине с производством экопакетов

Производители и эксперты предупреждают: запрет пластиковых пакетов в Украине не подействует, пока украинцы не начнут массово сортировать мусор.

1 июня Верховная Рада приняла закон о запрете распространения пластиковых пакетов. Супермаркеты и заведения общественного питания больше не смогут бесплатно раздавать покупателям тонкие пакетики для круп, овощей или фруктов. Иначе — штраф от 8,5 тысячи до 17 тысяч гривен, а за повторное нарушение придется заплатить вдвое больше.

Правда, запреты начнут действовать постепенно — закон вводится в действие только с января 2022 года. А запрет на сверхтонкие пластиковые пакеты начнет действовать через полтора года — с 2023-го. Ограничения не распространяются на пакеты, которые используют для мяса и рыбы, а также на пакеты, которые являются первичной упаковкой для круп.

Вокруг закона в сети велись споры. К "экологической" стороне закона вопросов не возникает — все устали от летучих пакетиков вокруг свалок и соглашасны, что объемы пластика надо уменьшать. Больше всего обсуждались "бытовые" последствия запрета — куда же теперь на рынках или в супермаркетах класть овощи, фрукты или крупы, а также как государство сможет проконтролировать, не нарушают ли законодательство продавцы на улицах и рынках.

В то же время, больше всего от принятого парламентом закона пострадают не потребители, а производители и импортеры полиэтиленовых пакетов. Те, для кого производство тонких пакетиков было основным видом бизнеса, рискуют потерять все.

Кто за, а кто против: мнения бизнеса о законе — неоднозначные

Больше всего полиэтиленовых пакетов, попадающих на рынки или в супермаркеты, — украинского производства, говорят опрошенные ТСН.ua эксперты. По данным Госстата, ежегодно украинские предприниматели производят пластиковых пакетов более трех десятков тысяч тонн. Причем, их производят как крупные промышленные компании, так и мелкие предприниматели, доля которых на украинском рынке — около 10%.

Также читайте Будущее без пакета: какая альтернатива полиэтилена лучшая

Также в Украину завозят преимущественно сверхтонкие пластиковые пакеты из Китая. По данным Государственной таможенной службы, в 2020 году импорт изделий из пластмассы, предназначенных для транспортировки или упаковки товаров, из Китая составил 17,3 млн долларов, однако это включая пластиковые бутылки и крышки к ним.

Именно мелкие предприниматели, для которых производство полиэтиленовых пакетов является ключевым бизнесом, и были больше всего против принятого парламентом запрета на распространение пакетов, рассказывает ТСН.ua один из авторов закона, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Мариковский.

"Наша позиция такова: поскольку это небольшой бизнес, он способен перепрофилироваться, изменить специфику. Мы же не запрещаем всю продукцию из пластика. Если они выпускали сверхлегкие полиэтиленовые пакеты, то смогут выпускать что-то другое — полотняные, бумажные, синтетические, многоразовые пакеты и тому подобное. Производители также могут продолжать производить продукцию из пластика, но другого ориентира — например, пакеты для продукции, продаваемой уже в упаковках", — говорит депутат.

По его словам, бизнес от запрета на распространение полиэтиленовых пакетов, скорее всего, даже выигрывает, ведь получит драйвер для перепрофилирования и переориентации своего производства.

unian.net

Ожидается, что основным заменителем полиэтиленовых пакетов станут так называемые биоразлагаемые пакеты. Их два вида: так называемые оксоразлагаемые, которые также попали под запрет, и пакеты, которые компостируются — в их основе, например, кукуруза или крахмал, и пластмассы, которые полностью поглощаются микроорганизмами. Такие пакеты могут разлагаться несколько месяцев.

"Оксоразлагаемые пакеты мы запретили, ведь их принцип в том, что пластик растворяется на микропластик, но не исчезает и продолжает отравлять природу, тогда как биоразлагаемые пакеты растворяются и становятся естественным веществом", — объясняет Александр Мариковский.

Впрочем, с производством биоразлагаемых пакетов в Украине могут быть проблемы. "В Украине нет производства биогранулы, необходимой для производства биоразлагаемых пакетов, — придется ее заводить из Китая. Или же можно импортировать уже готовые биоразлагаемые пакеты, например, из Вьетнама, который является одним из мировых лидеров производства", — рассказал в комментарии ТСН .ua эксперт по вопросам управления отходами Украинского института будущего Александр Лымарь.

Дорого ли переоборудовать производство

По словам экспертов, для переоборудования производства первичных полиэтиленовых пакетов на биоразлагаемые не требуется больших модернизаций, требующих значительных финансовых вложений.

"Для производства биоразлагаемых пакетов надо просто купить другую гранулу. Она тоже полимерная, но не на 100%, а с органическими примесями. Это несложный технический вопрос", — говорит Александр Лымарь.

По его словам, бизнесу есть смысл переходить на производство биоразлагаемых пакетов. "Закон говорит, производите. У нас уже есть много предприятий, которые готовы перейти на такое производство. Некоторые уже даже производят. Не думаю, что для них будет проблемой перестроиться за короткий промежуток времени", — добавляет эксперт.

Как пояснил в комментарии ТСН.ua генеральный менеджер бизнес-направления Household корпорации «Биосфера» Юрий Голянич, производство пакетов с биополимеров обходится дороже — там есть своя специфика, но она не предполагает сверхбольших инвестиций.

В то же время, если основной целью закона является уменьшение количества пластика в окружающей среде, то, по словам Юрия Голянича, есть и другая, более дешевая альтернатива — использовать пакеты, которые производятся из переработанного пластика.

Также читайте От двух до 17 тысяч гривен за пакет: как будут наказывать за использование целлофана

"Рециклинг — это переработка применяемого пластика, или полиэтилена промышленного или бытового. Сейчас из него производятся, например, пакеты для мусора. Грубо говоря, таким образом этот полиэтилен, эти пленки получают вторую жизнь. А без вторичной переработки они бы лежали на свалках и загрязняющих окружающей среды ", — говорит генеральный менеджер "Биосферы".

По его словам, производство полиэтиленовых пакетов из переработанного пластика также не требует никаких модификаций производственных мощностей. "Вместо гранулы первичного полиэтилена покупается гранула вторичного полиэтилена. Более того, она даже дешевле", — говорит Юрий Голянич.

Летучие пакеты не исчезнут

Основной проблемой в Украине является не пластиковые пакеты, а отсутствие мощностей переработки и культуры сортировки отходов, говорят эксперты. Следовательно, переход от пакетов, произведенных из первичного полиэтилена, на биоразлагаемые или другие пакеты вряд ли принесет ожидаемый результат.

"Биоразлагаемые пакеты, если попадут на полигон, сами по себе не разложатся — это уже доказано. Для утилизации биоразлагаемых пакетов есть целая инструкция — нужно придерживаться определенной температуры, еженедельно перемешивать отходы и контролировать влажность. Поэтому необходимы специальные промышленные компостные установки, которых в Украине пока нет. Без них летающие пакеты никуда не исчезнут — только вместо полиэтиленовых будут летать биоразлагаемые", — говорит Александр Лымарь.

unian.net

Впрочем, как объясняет Александр Мариковский, можно обойтись и без компостных контейнеров — пакеты разложатся на свалке сами по себе, но не за два-три месяца, а за один-два года.

"Компостирование требует бактерий и определенного температурного режима. На свалке можно достичь необходимой температуры, ведь через химические процессы низшие слои нагреваются, из-за чего иногда возникают пожары. Поэтому там создаются вполне нормальные условия для переработки биоразлагаемых пакетов. Но и материал, из которого произведены биоразлагаемые пакеты, сам по себе не является вредным и загрязняющим", — говорит депутат.

В то же время, как объясняют эксперты, в странах ЕС, где полиэтиленовые пакеты запретили в 2018 году, постепенно меняют отношение к биоразлагаемым пакетам именно из-за проблем с переработкой. Все потому, что обычному человеку почти невозможно определить, какой пакет — биоразлагаемый, а какой - пластиковый, а потому трудно их сортировать.

"В Европе налажен раздельный сбор отходов и переработка полиэтиленовых пакетов. Но разделить полиэтиленовые и биоразлагаемые пакеты — нереально. Поэтому биоразлагаемые пакеты, которые содержат органические соединения, негативно влияют на качество при переработке полиэтиленовых пакетов", — говорит Александр Лымарь.

Он прогнозирует, что ситуация с полиэтиленовыми пакетами в учреждениях розничной торговли станет неконтролируемой, и на рынке появится много "фальсификата" — обычных полиэтиленовых пакетов, промаркированных как биоразлагаемые.

"Закон позволяет бесплатное распространение биоразлагаемых пакетов, если они имеют соответствующую маркировку. Если контроль за крупными торговыми сетями еще можно представить — это могут делать представители Госпродпотребслужбы, то контроль за рынками и уличной торговлей — нет. Любой производитель может поставить маркировку "биоразлагаемые" но проверить, являются ли они таковыми — невозможно. У нас нет соответствующих сертифицированных центров", — говорит эксперт.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку