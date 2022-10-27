Конец "золотого газового века": РФ навсегда потеряла статус ведущего энергетического государства

К 2030 году РФ потеряет 1 триллион долларов, прогнозируют эксперты.

В результате России против Украины государство-агрессор навсегда потеряла статус ведущего энергетического государства.

Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (IEA).

Агентство считает, что война РФ против Украины означает конец "золотого газового века" в мире. Теперь государства будут думать об альтернативных источниках энергии.

Международное энергетическое агентство подчеркнуло, что основным потребителем российского газа была Европа, однако из-за войны Россия теряет рынки сбыта.

"России будет очень сложно компенсировать потерю европейского рынка. Сложно и экономически, и технологически, и политически. Поэтому добыча и экспорт нефти и газа из России в ближайшие годы будут снижаться. Россия будет играть гораздо меньшую роль в мировой энергетике", – сказал глава IEA Фатих Бироль.

Специалисты прогнозируют, что к 2030 году Россия потеряет 1 триллион своего дохода. Эксперты уверены, что РФ не удастся переориентироваться на рынок Китая, поскольку это государство также меняется.

Международное энергетическое агентство прогнозирует рост роли "зеленой энергетики" и сокращение потребления угля и нефти.

Европа отказывается от российского газа

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон сообщил, что до войны ЕС зависел от российского газа на 40%. Теперь – всего на 7%.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Европа освобождается от российской газовой зависимости. Он считает, что эпоха "Газпрома" закончилась.

Олаф Шольц назвал путинскую Россию "ненадежным торговым партнером". По его словам, ставка Путина на газовый шантаж не сработала.

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