Конец "Дружбы": Словакия нашла замену российской нефти

Российская нефть / © rusrep.ru

Словацкая нефтеперерабатывающая компания Slovnaft, которая на 100% зависела от российской нефти, заказала семь танкеров из Саудовской Аравии, Норвегии, Казахстана и Ливии. Это произошло после повреждения российским обстрелом нефтепровода «Дружба», который проходит через Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Оставшись без поставок российской нефти, Словакия была вынуждена искать альтернативные поставки из других стран.

Как сообщил в среду, 18 февраля, гендиректор словацкой компании Габриэл Сабо, в связи с прекращением прокачки нефти по «Дружбе» танкеры доставят сырье в хорватский порт, а оттуда — по трубопроводу Adria.

Эти закупки позволят НПЗ Slovnaft, подразделению венгерской MOL, возобновить работу на полную мощность с апреля. До того времени производство будет снижено — с середины следующей недели нефть будет браться из стратегических резервов, которые, по нормам ЕС, должны содержать сырья не менее чем на 90 дней.

«Риска для безопасности поставок в краткосрочной перспективе нет», — заявил накануне представитель Еврокомиссии, имея в виду и Словакию, и Венгрию, которая также осталась без российской нефти. ЕК консультируется с Украиной относительно сроков ремонта «Дружбы», добавил он.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что исключения, предоставленные Венгрии и Словакии для продолжения закупки российской нефти, имеют «временный характер» и имеют целью дать обеим странам время отказаться от поставок из Москвы.

«Альтернативные поставки ресурсов в эти страны существуют, но, к сожалению, мы не видим никаких попыток избавиться от российской нефти. Это действительно напоминает поведение наркоманов», — сказал он.

Как сообщает Reuters, помочь Словакии готова и соседняя Чехия, направив пока что «небольшой объем» нефти по «Дружбе» в обратном направлении (трубопровод доходит до Чехии, но она ранее прекратила получать российское сырье).

По словам министра экономики Карела Гавличека, для больших поставок потребуются технические изменения, которые он обсудил с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

Напомним, 27 января, российские войска совершили атаку на объект инфраструктуры нефтепровода «Дружба» в городе Броды Львовской области.

Впоследствии в МИД Украины сообщили, что из-за обстрела российскими войсками транзит нефти в Венгрию и Словакию прекращен.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Киев в намеренном затягивании возобновления транзита, связывая это с позицией Братиславы по евроинтеграции Украины. Аналогичную оценку озвучил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявив, что остановка поставок имеет политические мотивы.

В среду, 18 февраля, Венгрия заявила, что не будет экспортировать в Украину дизальное топливо, пока не возобновится транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба».