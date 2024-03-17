Контракт с "Газпромом" истекает: будет ли Украина продлевать соглашение о транзите российского газа

Украина не будет продлевать контракт с "Газпромом", уверяют в Минэнерго.

Когда закончится договор о транзите российского газа, заключенный еще до полномасшатбного вторжения, Украина не намерена продлевать контракт.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никаких дополнительных соглашений или пролонгировать действие этого соглашения. Эта позиция была озвучена Кадри Симсон (еврокомиссар по энергетике). Она четко сказала, что Европа не заинтересована в продолжении транзита газа из России", – сказал министр. .

Галущенко заверил, что в 2023 году украинская газотранспортная система и подземные хранилища прошли стресс-тест и готовы работать без транзита российского газа.

"Есть инициатива ЕС RepowerEU, которая предусматривает, что к 2027 году европейские страны полностью избавятся от российского газа, не только трубопроводного, но и всего газа, включая LNG (СПГ), – напомнил глава Минэнерго.

Он привел пример Германии, которая за полтора года снизила до нуля потребление российского газа.

"Все понимают, что российским энергоресурсам не место на европейском рынке", – подытожил министр.

Раньше мы писали, сколько заработала РФ на продаже нефти и газа после полномасштабного вторжения.

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