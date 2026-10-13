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ТСН в социальных сетях

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Деньги
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Контролируемый экспорт газа может увеличить добычу и налоговые поступления государства Петренко

Контролируемый экспорт части украинского газа дает частным добытчикам дополнительный рынок сбыта в условиях резкого сокращения промышленного спроса и может стимулировать компании больше вкладывать в добычу.

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Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко.

По его словам, из-за российских атак промышленные предприятия сокращают производство и потребляют меньше газа. При этом значительная часть внутреннего рынка работает по регулируемым правилам, поэтому коммерческий сегмент, в котором продают ресурс частные добычи, сужается.

Петренко подчеркнул, что для отрасли вопрос экспорта — это не просто возможность вывезти газ за границу, а, прежде всего, «возможность реализовывать добытую продукцию».

Предполагаемый спрос, по его словам, дает компаниям мотивацию инвестировать в новые проекты и увеличивать добычу. Для государства это означает дополнительный ресурс внутри страны и потенциальный рост налоговых поступлений.

В то же время, механизм должен оставаться контролируемым: государство должно определять допустимые объемы и иметь возможность остановить экспорт, если возникнут риски для внутренней поставки.

Продажа газа по более высоким ценам также может увеличить поступления от ренты и налога на прибыль. Окончательный эффект зависит от фактических объемов поставок и цен.

«Мы всегда выступали за рыночный механизм», — подытожил Петренко, отметив одновременно необходимость сохранять баланс между интересами добытчиков и энергетической безопасностью государства.

Ранее аналитик рынка природного газа ExPro Consulting Михаил Свищо отмечал, что разрешенные объемы экспорта невелики и не создают риска для прохождения зимы

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