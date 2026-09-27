Корецкий раскрыл, откуда взялась "дыра" в бюджете в $27 млрд

Сергей Корецкий / © ТСН

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Украина оценивает общую стоимость войны в 155 млрд. долларов. При этом 27 млрд долларов из этой суммы остаются без найденного покрытия.

Об этом заявил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в интервью ведущей ТСН.Неделя Алли Мазур.

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По словам премьера, цифра в 155 млрд долларов была определена еще в начале 2026 года во время встречи в формате Рамштайн. Украина предоставила партнерам свои потребности для ведения войны на весь год.

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«В феврале 2026 года был Рамштайн. И Украина задекларировала там цифры нужд для ведения войны 155 миллиардов долларов. Столько стоит война», — сказал Корецкий.

Эта сумма включает как расходы, предусмотренные государственным бюджетом, так и военную помощь партнеров, которая передается не деньгами, а непосредственно в виде вооружения и техники.

Речь идет, в частности, о ракетах для систем Patriot, пусковых установках, самолетах и других материально-технических ресурсах. По словам Корецкого, стоимость этого пособия также учитывается в общей оценке в 155 млрд долларов.

Откуда взялась сумма 27 млрд долларов

Корецкий подчеркнул, что 27 млрд долларов не являются новыми расходами, внезапно появившимися в сентябре. По его словам, эта сумма изначально входила в общую оценку стоимости войны.

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«Так вот 27 миллиардов долларов входят в эти 155 миллиардов. Другой вопрос, что общими с усилиями мы пока не нашли покрытия этих расходов», — объяснил премьер.

Он также отметил, что аналогичную оценку Украина заложила в финансовую стратегию, готовившуюся для привлечения 90 млрд евро кредита от европейских партнеров по программе Ukraine Support Loan на 2026-2027 годы.

По словам Корецкого, в этой стратегии Украина снова указала, что ожидаемая стоимость войны составляет 155 млрд долларов.

На войну приходится большая часть расходов

Премьер подчеркнул, что расходы на войну существенно превышают расходы по обеспечению функционирования государства.

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«Все остальные расходы нашего государства, все, все, все, все, которые можно только включить 45. То есть понимаете, какой разрыв между жизнеобеспечением государства и сколько стоит война. Поэтому 27 остается вопросом открытым», — сказал Корецкий.

Напомним, ранее речь шла о том, что в следующем году государство должно потратить на 1,6 трлн грн больше, чем собранное в государственный бюджет.

1 сентября Сергей Корецкий заявил, что правительство переходит в режим жесткой экономии.

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