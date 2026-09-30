Корецкий заявил о критической потребности Украины

Сергей Корецкий / © Associated Press

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Общая стоимость войны для Украины в 2026 году составляет $155 млрд. В то же время, из этой суммы пока не хватает $27 млрд на оборонные нужды, в частности производство вооружения и обеспечение боевых возможностей в начале 2027 года.

Об этом премьер-министр Украины Сергей Корецкий рассказал в ходе общения с журналистами.

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Почему возник дополнительный дефицит

«Общая стоимость войны в 2026 году — это $155 млрд. Эта цифра не возникла сейчас и не новость», — отметил Корецкий.

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По его словам, еще в феврале 2026 года эта оценка была представлена международным партнерам тогдашним руководством Министерства обороны во время встречи в формате «Рамштайн». В марте сумму повторно зафиксировали в документе «Финансовая стратегия», который правительство предоставило Европейскому Союзу в рамках диалога по получению Ukraine Support Loan.

$155 млрд. охватывают бюджетное финансирование и внебюджетную материально-техническую помощь партнеров.

«Внебюджетная материально-техническая помощь – это, в частности, ракеты, техника и другое вооружение, которое партнеры передают не деньгами, а конкретными единицами. К примеру, это ракеты PAC-2 или PAC-3 до Patriot, пусковые установки, самолеты и так далее», — пояснил премьер.

Как планируют покрыть дефицит

По словам Корецкого, из $155 млрд Украине пока не хватает $27 млрд. Речь идет о дефиците оборонных потребностей на 2026 год.

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Около $7 млрд правительство планирует покрыть за счет экономии, оптимизации и перераспределения расходов.

«Это означает жесткий режим экономии государственных финансов и отсрочку части первоочередных расходов. Эти средства должны обеспечить, в частности, выплаты военным и поддержку их семей», - сказал премьер.

Остальные $20 млрд остаются предметом переговоров с международными партнерами.

«От этих денег зависит наша способность вести активные боевые действия, в том числе и в первом квартале 2027 года, поскольку необходимо оплатить производство соответствующих вооружений», — отметил глава правительства.

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Отдельной проблемой остается нехватка ракет-перехватчиков для систем Patriot. Они необходимы для защиты украинских городов и инфраструктуры от российских баллистических ракет.

Ранее Зеленский сообщал, что в 2026 году Украина начала получать примерно втрое меньше ракет для ПВО, чем годом ранее. По его словам, даже согласованные ежемесячные поставки со стороны США не покрывают нужды украинской противовоздушной обороны.

Напомним, ранее уже сообщалось, что правительство ищет дополнительные $27 млрд на оборону Украины до конца 2026 года.

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