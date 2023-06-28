Корпоративные права в 8 облэнерго и 2 металлургических заводах: Минюст взимает активы российских олигархов

В Высший антикоррупционный суд Украины подан иск о применении санкции в виде взыскания активов так называемой "лужниковской" группы.

В среду, 28 июня, Министерство юстиции Украины приступило к взысканию активов российских олигархов, которыми они владеют в Украине, в частности в стратегически важной энергетической сфере. С этой целью подан иск в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщила директор Департамента санкционной политики Министерства юстиции Украины Инна Богатых на своей Facebook-странице.

В сообщении говорится о взыскании активов россиян, принадлежащих к так называемой "лужниковской группе" — приближенных к Кремлю политиков и бизнесменов Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

В Украине им, в частности через зарегистрированную в Нидерландах компанию VS Energy International NV, принадлежат корпоративные права в 8 облэнерго, 6 гостиницах, 2 металлургических заводах, торговом центре в Киеве и еще в 31 юридическом лице. Также речь идет о взыскании денежных средств на сумму около $2,5 млн.

Александр Бабаков – заместитель председателя Государственной думы РФ. Состоит под санкциями Украины, ЕС и США.

"Публично высказывался за назначение смертной казни гражданам иностранных государств, которые сопротивляются агрессии РФ начиная с 23.02.2022 и признание полка "Азов" террористической организацией. При этом указанное лицо отвечает за политическую составляющую в преступном механизме, осуществляет коммуникацию с представителями политических элит, спецслужбами России и лоббирует интересы группировки среди руководства РФ”, — охарактеризовала этого российского олигарха Инна Богатых.

Также читайте В Украине арестованы активы российского олигарха Фридмана на сумму почти полмиллиарда гривен

Евгений Гинер – президент российского футбольного клуба ЦСКА (Центральный спортивный клуб армии) находится под санкциями США. Уроженец городов Харькова Гинер также является партнером российской госкорпорации "Ростех", которая производит и экспортирует высокотехнологичную промышленную продукцию гражданского и военного назначения.

"В противоправной группировке отвечает за экономическую составляющую ведения бизнеса, организует схемы вывода денежных средств за границу с последующим их обналичиванием, в том числе, используя подконтрольное финансовое учреждение", — отметила представитель Минюста.

Михаил Воеводин, согласно информации Интерпола, имеет статус так называемого "вора в законе", имеет криминальное прозвище "Миша Лужнецкий" и "Потап".

"Указанное лицо в группировке "Лужники" отвечает за силовой блок, контакты с представителями правоохранительных органов и криминалитета (рейдерские захваты отечественных предприятий, угрозы физической расправы, силовые акции протеста, разбойные нападения)", — сообщила Инна Богатых.

По ее словам, текст иска уместился на 158 страницах, а приложения с доказательствами имеют объем 45 томов на 11 300 страницах.

"Иск основывается на доказательствах, полученных в рамках уголовных производств, информации разведывательных, антикоррупционных органов, других государственных учреждений, общественных организаций и публичной информации", — подчеркнула представитель Минюста.

Напомним, ранее генеральный прокурор США Меррик Гарланд впервые разрешил передачу Украине конфискованных российских активов. Речь идет о средствах российского олигарха Константина Малофеева.

Читайте также: