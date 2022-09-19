Коррупция на таможне возрождает теневые схемы в металлоломном бизнесе – политолог

Коррупция на западноукраинских таможнях приводит к возрождению теневых схем в металлоломном бизнесе, с чем боролась нынешняя власть, считает политолог Николай Давыдюк.

«Сейчас, в военное время, когда все внимание сосредоточено на фронтах, очень легко налаживать коррупционные схемы, особенно на таможнях. Яркий пример – таможни в городах Ровно и Луцк, которые выдали разрешительные документы на экспорт 1 тыс. т металлолома в Польше», - сказал он.

По его словам, проблема заключается в том, что многие другие таможни, в частности Киева или Львова, ранее отказывались выдавать такие документы, которые подтверждают происхождение металлолома, а без них экспорт в Европу невозможен.

«В итоге, что получилось: сертификат происхождения выдан, хотя в Украине металлоломный бизнес теневой, пошлина на экспорт снижена со 180 до 3 евро за тонну, а убытки бюджета страны составляют только на этой партии 177 тыс. евро, которые, очевидно, сотрудники западноукраинских таможен положили в свой карман», - констатировал Давыдюк, добавив, что теперь особо «голодные» таможни будут выстраиваться в очередь на внедрение такого коррупционного опыта.

Как сообщали ранее СМИ, украинские экспортеры лома черных металлов в августе 2022 года сделали крупную поставку объемом около 1 тыс. т в Польшу через две таможни в городах Ровно и Луцк. До этого отгружали лишь небольшие партии, в основном легированных марок.