Коррупционные схемы вокруг ЦОФ «Червоноградская» могут сорвать отопительный сезон – профсоюзы

Об этом говорится в обращении Независимого профсоюза горняков Украины и Независимого профсоюза горняков Донбасса «Солидарность» к первому вице-премьер-министру – министру энергетики Денису Шмигалю.

В обращении подчеркивается, что ЦЗФ «Червоноградская», которая находится в процедуре банкротства с 2018 года, стала центром системных проблем, включая неэффективное управление и злоупотребление.

Профсоюзы отмечают, что с начала 2026 г. ситуация резко обострилась, а фактический контроль над предприятием якобы установили лица с теневым влиянием на отрасль. Это, по их словам, уже привело к существенным негативным последствиям, в частности, падению добычи на государственных шахтах, росту задолженности по зарплатам и остановке производственных процессов.

Отдельно отмечается критическое состояние самой фабрики: предприятие фактически не работает, не получает уголь на обогащение, имеет многомиллионные долги по зарплате и находится в обесточенном состоянии. В то же время на складах государственных шахт накоплены значительные объемы непроходящей переработки горной массы.

«Создается ситуация, при которой стратегически важное предприятие оказалось под влиянием лиц, которые не несут никакой ответственности перед государством и действуют исключительно в коррупционных, частных интересах, используя отрасль как источник обогащения», – отмечается в обращении.

В профсоюзах предупреждают, что дальнейшее развитие событий может привести к резкому сокращению добычи, массовым увольнениям в шахтерских регионах и срыву подготовки к отопительному сезону.

«Мы убеждены, что дальнейшее игнорирование ситуации лишь усугубит кризис и приведет к необратимым последствиям для отрасли. Лишь решительное вмешательство государства способно прекратить практику теневого контроля, возобновить работу предприятия, защитить права работников и обеспечить подготовку к отопительному сезону», – подчеркнули авторы обращения.

Профсоюзы призывают правительство безотлагательно вмешаться, обеспечить возврат предприятия под государственный контроль, дать правовую оценку действиям причастных лиц, рассмотреть возможность национализации фабрики и срочно погасить задолженность по зарплате.

Ранее журналисты «РБК Украина» отмечали, что необходимо обратить внимание на ЦОФ "Червоноградская", потому что от нее зависит полноценная поставка угля из шахт Львовско-Волынского бассейна на государственную тепловую генерацию.