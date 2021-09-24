В БЭБ должны войти кадры, которые имеют опыт противодействия правонарушениям в сфере экономики и финансов - Владимир Ткаченко

Бюро экономической безопасности Украины должно заработать уже в конце ноября — для этого нужно принять ряд законодательных актов и провести кадровые конкурсы. При этом "скелет" БЭБ должны составлять кадры, которые имеют опыт противодействия правонарушениям в сфере экономики и финансов

Такое мнение в авторской публикации в издании LB.ua высказал начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Украины Владимир Ткаченко.

"Планируется, что БЭБ должно заработать уже в конце ноября. К этому времени, кроме необходимости принять ряд законодательных актов (в частности, законопроект №3959-1), нужно провести конкурсы по занятию не менее 30% вакантных должностей в центральном аппарате Бюро, что позволит одновременно запустить аналитическую и правоохранительную функцию БЭБ. Требования относительно потенциальных претендентов на занятие вакантных должностей в БЭБ на конкурсной процедуре станут вскоре известны, однако, по моему мнению, "скелет" Бюро должны составлять кадры, которые имеют опыт противодействия правонарушениям в сфере экономики и финансов. К сожалению, в Украине имели место случаи, когда вновь созданные государственные органы комплектовались преимущественно кадрами без соответствующего опыта работы, что потом требовало времени и бюджетных ресурсов для исправления допущенных ошибок. На БЭБ возлагаются большие надежды бизнеса и общественности, потому что нужно тщательно проанализировать опыт запуска госорганов "с нуля" в предыдущие годы", — отметил Ткаченко.

Вектор деятельности БЭБ будет задавать аналитик, а принципом работы станет превенция экономических правонарушений, что позволит минимизировать силовое давление на бизнес.

"Запуск БЭБ ознаменует то, что функцию расследования экономических преступлений теряют правоохранители в лице Национальной полиции, ГБР, СБУ, а налоговая милиция вообще ликвидируется. Указанные функции концентрируются в БЭБ, а основным принципом работы органа станет превенция экономических правонарушений благодаря аналитике, а не реагирование на их последствия постфактум. То есть, вектор работы БЭБ будет задавать аналитик, который будет предоставлять на тактическом уровне рекомендации детективам, будет осуществлять уголовный анализ и финансовую разведку, а на стратегическом — готовить для органов государственной власти рекомендации и предложения по совершенствованию законодательной базы и регуляторной среды.

Конкретный пример. Скажем, существует схема уклонения от налогообложения субъектами хозяйствования, которой пользуется 100 предприятий. Если раньше правоохранители приходили с обысками ко всем 100 предприятиям, то БЭБ будет собирать доказательства в бесконтактный способ и ликвидировать именно схему, а не устраивая обыски и не блокируя деятельность субъектов хозяйствования. Соответственно, институциональные основы работы БЭБ создают механизмы защиты легального бизнеса от силового давления. Кроме того, аналитическая функция БЭБ будет направлена на искоренение подобных криминальных проявлений как системы, так Бюро будет разрабатывать для государственных институтов выводы о необходимости устранения законодательных пробелов, существования которых приводит к возможности создания и применения на практике схем уклонения от уплаты налогов", — указывает Ткаченко.

В конце августа Кабинет министров по итогам конкурса назначил главой БЭБ Вадима Мельника.

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