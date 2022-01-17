"Ковидная" тысяча на внешкольное образование: в Минобразования предлагают расширить услугу "єПідтримка" для подростков

"Ковидная" тысяча на внешкольное образование: в Минобразования предлагают расширить услугу "єПідтримка" для подростков

В Минобразования хотят предоставить возможность детям от 12 до 18 лет использовать средства с "поддержкой" на кружки.

Министерство образования и науки предлагает предоставить возможность подросткам от 14 до 18 лет использовать средства из программы "єПідтримка" на внешкольное образование.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

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"Министерство образования и науки предоставило предложения по расширению программы на детей в возрасте 14-18 лет. В частности, появится возможность использовать указанные средства на внешкольное образование", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобразования работают над тем, чтобы предоставить детям от 12 до 14 лет.

Напомним, в Украине могут запустить новую программу "єСубсидія" по аналогии с программой выплаты денег за вакцинацию "єПідтримка". Речь идет о такой же карте, с которой можно потратить средства только на оплату коммунальных услуг.

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