"Ковидной" тысячей можно оплатить коммунальные услуги и подписаться на газеты: кому доступна услуга

"Ковидной" тысячей можно оплатить коммунальные услуги и подписаться на газеты: кому доступна услуга

На сегодняшний день в рамках "єПідтримки" было подано более 8,6 млн заявок и оформлено 9,7 млн карт.

С понедельника, 14 февраля, вакцинированные лица старше 60 лет и люди с инвалидностью получили возможность платить за коммунальные услуги тысячей с "єПідтримки".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Также украинцы с 14 лет получили возможность подписаться на печатные издания на "Укрпочте".

Кроме того, срок использования средств также увеличился – их можно будет потратить в течение 9 месяцев со дня зачисления. Раньше срок составлял 4 месяца.

Отмечается, на сегодняшний день в рамках "єПідтримки" было подано более 8,6 млн заявок и оформлено 9,7 млн карт. Украинцы уже потратили 3 млрд. гривен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним:

Украинцы смогут получить тысячу за полный курс вакцинации от коронавируса наличными. Над механизмом уже приступили к работе в Министерстве цифровой трансформации. Люди, у которых нет смартфонов и которые не пользуются приложением "Дія", смогут подать обращение на получение денежной помощи.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

Читайте также: