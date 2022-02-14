"Ковидную" тысячу можно получить наличными: кто это может сделать

"Ковидную" тысячу можно получить наличными: кто это может сделать

Это может произойти весной или летом.

Украинцы смогут получить тысячу за полный курс вакцинации от коронавируса наличными.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

Над механизмом уже заработали в Министерстве цифровой трансформации. Люди, у которых нет смартфонов и не пользуются приложением "Дія", смогут подать обращение на получение денежной помощи.

Отмечается, что такой альтернативный оффлайн-режим выдачи средств будет реализован с апреля по сентябрь 2022-го.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что все украинцы в возрасте от 60 лет получат от государства бесплатный смартфон и льготный тариф. Новая государственная программа, предварительно, будет запущена в апреле 2022 года. Какие модели смартфонов раздадут украинцам – Зеленский не уточнил.

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