Крах доллара и кризис в США: как финансовый шторм 2026 года ударит по Украине

Девальвация доллара / © ТСН

Реклама

Мировые аналитики прогнозируют США масштабный финансовый кризис в конце 2026-начале 2027 годов. Украинские эксперты оценили, как девальвация доллара повлияет на выплаты международной помощи и стабильность гривны.

Об этом сообщает УНИАН.

Как финансовый кризис в США повлияет на Украину?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что последствия возможного глобального кризиса почувствуют все украинцы, ведь он способен повлиять на поступление международной помощи, от которой в значительной степени зависит государственный бюджет.

Реклама

«Украина — в опасности в случае кризиса, потому что полностью зависима от финансовой поддержки партнеров. Мировой кризис может нарушить график этих выплат, что для нас критично. Если мы, гипотетически, выходим из войны во время мирового кризиса, то это ударит по восстановлению», — пояснил аналитик.

Он также отметил, что в случае резкой девальвации доллара, которую допускает один из прогнозов, украинские резервы и активы формально могут вырасти после пересчета. В то же время такой позитивный сценарий эксперт считает маловероятным.

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус подчеркивает, что экономические проблемы в США для Украины нежелательны, ведь именно Америка является ключевым поставщиком вооружений для защитников.

«Возникает вопрос, что доллар заменит. Если это будет евро, то для Украины это сыграет в «плюс». Потому что Украина планирует быть в ЕС. Если это будет китайский юань или даже британский фунт стерлингов, или швейцарский франк, то это уже будет сложнее», — рассказал Ус.

Реклама

Любой кризис в то же время открывает новые возможности

Экономический эксперт Ярослав Романчук отмечает, что любой кризис в то же время открывает новые возможности, поскольку инвесторы начинают переоценивать рынки. По его мнению, Украина потенциально пострадает меньше, чем развитые экономики.

«Главный же наш недостаток, который и убережет нас от кризиса — у нас неконкурентная юрисдикция для инвестиций. Но это и не даст кризисом воспользоваться. Потому что мы могли бы создать асимметричные к американским условия и зазывать сюда инвесторов, которые оттуда бегут из-за потери доверия к доллару. Но к нашей юрисдикции у них тоже доверия нет», — пояснил Романчук.

В какой валюте лучше хранить деньги?

К слову, экономисты Олег Пендзин, Андрей Забловский и Андрей Шевчишин рекомендуют для сохранения средств сочетать различные инструменты. Самыми выгодными остаются гривневые ОВГЗ с доходом до 16% годовых без налогообложения, что значительно превышает прогнозируемую девальвацию. В то же время эксперты советуют диверсифицировать сбережения: покупать наличную валюту на минимумах курса для финансовой подушки и рассмотреть валютные депозиты под 2,8-3,7%, которые страхуют от обесценивания гривны. Наличный доллар или евро стоит держать для полного контроля над деньгами и оперативного реагирования на изменения в экономике.

Курс доллара в марте

Напомним, по прогнозам в марте валютный рынок Украины будет активным из-за дефицита энергии, роста импорта и инфляционных рисков. По словам банкира Тараса Лесового, благодаря «управляемой гибкости» НБУ курс доллара ожидается в пределах 42,5-43,7 грн, а евро — 50,5-52 грн без системных перекосов. Для стабилизации гривны Нацбанк, вероятно, оставит учетную ставку на уровне 15%.