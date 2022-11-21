КРАИЛ готовит материалы в СНБО для наложения санкций на российского букмекера 1xBet — активистка

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей собирает необходимую информацию у уполномоченных органов для представления в Совет национальной безопасности и обороны о наложении санкций на российского букмекера 1xBet, связанных с ним лиц и компаний и их бенефициаров, а также на ряд других российских букмекерских контор, которые продолжают работать в Украине.

Об этом говорится в ответе на обращение общественной активистки Татьяны Локацкой, который он опубликовала на своей странице в Facebook.

Локацкая потребовала наложить санкции на ООО ”Твоя беттинговая компания”, которая представляет в Украине российского букмекера 1xBet, на его владельцев - граждан РФ и Кипра Романа Семиохина, Сергея Каршкова и Дмитрия Казорина, а также еще на ряд российских букмекеров, работающих в Украине - ООО «Селебрити», ООО «Мелофон», ООО ”Винсолюшнз”, ООО ”Плей Фан Инвестмент” и ООО ”Поинтлото”.

В ответ на это заместитель министра экономики Тарас Качка ответил, что Минэкономики поддерживает необходимость применения санкций в отношении лиц, действия которых создают угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины. Поэтому в случае поступления в министерство от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей информации и материалов, подтверждающих совершение данными компаниями указанных действий, Минэкономики готово их проработать и подготовить проект решения Кабинета министров Украины о внесении на рассмотрение СНБО Украины предложений по применению санкций к указанным лицам, сообщил Качка.

В самой же Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей заявили, что представление о наложении санкций на российское ООО ”Мелофон” уже подано в СНБО в сентябре 2022 года вместе с представлением на других 37 российских операторов азартных игр. Что касается остальных и 1xBet в частности, то по ним, пишут в КРАИЛ, на данный момент собирают всю необходимую информацию и материалы.

”Относительно предоставления предложений относительно наличия оснований для применения санкций в ООО ”ТБК”, бенефициарных владельцев торговой марки 1хВЕТ и/или к аффилированным с ними лиц, КРАИЛ обратилась к уполномоченным государственным органам с целью получения подтверждающей информации. В настоящее время идет сбор и проработка полученной информации. Аналогичные мероприятия осуществляются также в отношении других лиц, указанных в вашем обращении, являющихся организаторами азартных игр”, - ответили Локацкой в КРАИЛ.

”Очень ждем и надеемся, что это не займет еще месяцы и годы”, - резюмировала активистка у себя в Facebook.

Напомним, что в сентябре 2022 года КРАИЛ аннулировала выданные ею же в марте две лицензии на работу 1xBet в Украине. Российский букмекер, тем временем, все равно пытается вернуть себе право на работу в Украине и подал на это решение иск в Окружной административный суд города Киева, где рассмотрение дела сразу же началось с махинаций.

В то же время журналисты телеканала ”Прямой” в своем расследовании выявили, что у 1xBet в Украине есть помощник в лице известного IT-холдинга TECHIIA, который мог участвовать в процессе лоббирования в украинском правительстве выхода россиян на украинский игорный рынок. Несмотря на отрицания TECHIIA каких-либо связей, журналисты нашли подтверждения: TECHIIA еще с 2021 года плотно работала с 1xBet и продолжала это делать после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, а главный юрист холдинга Роман Родин является родным братом директора ООО ”Твоя букмекерская компания” Александра Родина.