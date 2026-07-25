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Красный курс доллара вверх: банкир раскрыл прогноз на конец июля
Национальный банк продолжает играть роль ключевого стабилизатора валютного рынка.
В конце июля и начале августа ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и предсказуемой. Нацбанк в дальнейшем будет контролировать колебания курса, ведь выполняет роль ключевого стабилизатора.
Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».
«Спрос может превышать предложение примерно на 10–15%. Для валютного рынка Украины это не критический дисбаланс. У НБУ достаточно инструментов, чтобы компенсировать такую разницу и не допустить резких скачков курса», — объяснил банкир.
По его словам, в этот период активно покупают валюту импортеры энергоносителей, оборудования и сырья, однако критический дисбаланс рынок не ощущает. Поддержкой для курса, пояснил Лесовой, остается международная финансовая помощь и стабильные потребительские цены.
В то же время, главные риски — это мировые цены на нефтепродукты и военная активность, которые могут повлиять на инфляцию.
Курс валют на следующей неделе
По словам Лесового, ежедневные изменения будут минимальными — в пределах нескольких копеек. В то же время средние колебания не будут составлять в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.
Курсовые коридоры:
межбанк: 44,60-45,00 грн. за доллар и 50,80-51,50 грн. за евро;
наличный рынок: 44,80-45,00грн за доллар и 51,00-51,50 грн за евро
Ежедневный «шаг» перемен:
до 0,05-0,15 грн. на межбанке;
до 0,1-0,2 грн. в комбанках;
до 0,3 грн. в обменниках.
Напомним, Национальный банк выводит из обращения старые гривневые банкноты. По состоянию на июль этого года часть старых гривен уже не является платежным средством. Речь идет о банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года. Такими купюрами нельзя рассчитываться в магазинах или оплачивать услуги.