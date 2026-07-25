Красный курс доллара вверх: банкир раскрыл прогноз на конец июля

Курсы валют. / © Associated Press

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В конце июля и начале августа ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и предсказуемой. Нацбанк в дальнейшем будет контролировать колебания курса, ведь выполняет роль ключевого стабилизатора.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

«Спрос может превышать предложение примерно на 10–15%. Для валютного рынка Украины это не критический дисбаланс. У НБУ достаточно инструментов, чтобы компенсировать такую разницу и не допустить резких скачков курса», — объяснил банкир.

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По его словам, в этот период активно покупают валюту импортеры энергоносителей, оборудования и сырья, однако критический дисбаланс рынок не ощущает. Поддержкой для курса, пояснил Лесовой, остается международная финансовая помощь и стабильные потребительские цены.

В то же время, главные риски — это мировые цены на нефтепродукты и военная активность, которые могут повлиять на инфляцию.

Курс валют на следующей неделе

По словам Лесового, ежедневные изменения будут минимальными — в пределах нескольких копеек. В то же время средние колебания не будут составлять в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

Курсовые коридоры:

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межбанк: 44,60-45,00 грн. за доллар и 50,80-51,50 грн. за евро;

наличный рынок: 44,80-45,00грн за доллар и 51,00-51,50 грн за евро

Ежедневный «шаг» перемен:

до 0,05-0,15 грн. на межбанке;

до 0,1-0,2 грн. в комбанках;

до 0,3 грн. в обменниках.

Напомним, Национальный банк выводит из обращения старые гривневые банкноты. По состоянию на июль этого года часть старых гривен уже не является платежным средством. Речь идет о банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен, выпущенных до 2003 года. Такими купюрами нельзя рассчитываться в магазинах или оплачивать услуги.

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