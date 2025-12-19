Кредит ЕС для Украины на €90 млрд: в правительстве сказали, куда потратят деньги

Флаг ЕС и Украины. / © ТСН.ua

Европейский Союз выделил Украине 90 млрд евро, которые являются безвозвратными и беспроцентными, на два следующих года. Их направят на нужды бюджета и обороны.

Об этом сообщил финансов Сергей Марченко в Facebook.

"Европейский совет принял сверхважное для Украины решение о предоставлении 90 млрд евро на два следующих года", - подчеркнул Марченко.

По его словам, эти средства "по своей сути являются безвозвратными и беспроцентными". Погашение может произойти только после того, как Москва компенсирует Украине ущерб, нанесенный своей войной.

"Важно, что работа над Репарационным кредитом продолжится - его реализация нуждается в дополнительной подготовке", - подчеркнул глава Министерства финансов.

Напомним, в ночь на 19 декабря Евросоюз принял масштабное решение и выделил €90 миллиардов для поддержки Украины. Финансирование предусмотрено в форме беспроцентного кредита, обеспечивающего военные и бюджетные потребности страны на 2026-2027 годы. Замороженные российские активы будут оставаться заблокированными, а Украина обязуется возвращать ссуду только после получения репараций от России.

Sky News отмечает, что подписанное соглашение далеко не планируемое. Отмечается, что, на самом деле, это неудача для канцлера Германии Фридриха Мерца и других восточноевропейских государств, наиболее горячо выступавших за использование российских активов.

