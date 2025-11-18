- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 401
- Время на прочтение
- 3 мин
Кредит умершего родственника: придется ли платить и когда банк обязан списать долг
Украинцы могут получить в наследство не только имущество, но и долги
Многие ошибочно полагают, что кредитный договор прекращается после смерти должника. Однако это не так.
Об этом рассказала адвокат Юлия Антонюк для УНИАН.
По общему правилу, права и обязанности умершего входят в состав наследства, и сам по себе кредит никуда не исчезает.
«То есть долги передаются по наследству — у нас на законодательном уровне это закреплено статьей 1218 Гражданского кодекса Украины», — подчеркивает адвокат.
Кто обязан платить
Обязанность уплаты долга ложится на наследников, принявших наследство. Существует пять очередей наследования. К первой очереди относятся:
дети умершего;
муж или жена;
родители.
«Все эти наследники принимают наследство в равных долях. К примеру, если у умершего остались жена и двое детей, то каждый из них получит по 1/3 наследственного имущества», — объясняет Антонюк.
Если наследников первой очереди нет, право переходит ко второй (родные братья, сестры, бабушки, дедушки) и так далее.
Ключевой нюанс
В Украине установлен срок принятия наследства — 6 месяцев. За это время родственники должны обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства.
После истечения полугода нотариус определяет, кто из родственников получит долю имущества и соответственно долга.
Но есть самый важный нюанс: наследники отвечают за долги только в пределах стоимости имущества, которое они получили в наследство.
«К примеру, если у умершего был кредит на 500 тысяч гривен и у него один наследник, получивший по наследству 300 тысяч гривен, то человек может вернуть только 300 тысяч долга. Остальные кредиты банк обязан списать, если нет других наследников», — отмечает адвокат.
Несет ли жена ответственность за кредит мужа
Жена и дети несут ответственность за долги мужа или отца только в одном случае, если они приняли наследство.
Однако есть исключения, когда платить придется вне зависимости от наследства:
Если родственники по кредитному договору были созаемщиками или поручителями, они несут персональную ответственность по условиям договора.
Жена может нести ответственность, если совместное имущество супругов является обеспечением (залогом) по кредиту. В этом случае банк может обратиться о взыскании этого имущества.
Когда банк обязан списать долг
Есть три четких условия, при которых банк признает кредит безнадежным и списывает его:
Отказ от наследства. Это самый простой способ избежать уплаты долга. Если все наследники отказались от наследства, долг никому платить не нужно.
Отсутствие наследников. Если у умершего вообще нет родственников, которые могли бы унаследовать имущество.
Долг превышает наследство. Как в примере выше, банк должен списать ту часть долга, которую не покрывает имущество, полученное лицом по наследству.
Напомним, украинские банки усиливают финансовый мониторинг и могут блокировать карты из-за нетипичных операций, в том числе крупных переводов, снятия наличных или покупки криптовалюты. Из-за высокого уровня теневой занятости все большее число клиентов должны объяснять происхождение средств.
Показателен случай, когда мужчина с задекларированным минимальным доходом не смог подтвердить поступления более 340 тыс. грн и проиграл суд банку. Эксперты советуют хранить документы о доходах и соблюдать «финансовую гигиену», чтобы избежать блокировок.