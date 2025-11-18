ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
401
Время на прочтение
3 мин

Кредит умершего родственника: придется ли платить и когда банк обязан списать долг

Украинцы могут получить в наследство не только имущество, но и долги

Автор публикации
Дарья Щербак
Многие ошибочно полагают, что кредитный договор прекращается после смерти должника. Однако это не так.

Об этом рассказала адвокат Юлия Антонюк для УНИАН.

По общему правилу, права и обязанности умершего входят в состав наследства, и сам по себе кредит никуда не исчезает.

«То есть долги передаются по наследству — у нас на законодательном уровне это закреплено статьей 1218 Гражданского кодекса Украины», — подчеркивает адвокат.

Кто обязан платить

Обязанность уплаты долга ложится на наследников, принявших наследство. Существует пять очередей наследования. К первой очереди относятся:

  • дети умершего;

  • муж или жена;

  • родители.

«Все эти наследники принимают наследство в равных долях. К примеру, если у умершего остались жена и двое детей, то каждый из них получит по 1/3 наследственного имущества», — объясняет Антонюк.

Если наследников первой очереди нет, право переходит ко второй (родные братья, сестры, бабушки, дедушки) и так далее.

Ключевой нюанс

В Украине установлен срок принятия наследства — 6 месяцев. За это время родственники должны обратиться к нотариусу и написать заявление о принятии наследства.

После истечения полугода нотариус определяет, кто из родственников получит долю имущества и соответственно долга.

Но есть самый важный нюанс: наследники отвечают за долги только в пределах стоимости имущества, которое они получили в наследство.

«К примеру, если у умершего был кредит на 500 тысяч гривен и у него один наследник, получивший по наследству 300 тысяч гривен, то человек может вернуть только 300 тысяч долга. Остальные кредиты банк обязан списать, если нет других наследников», — отмечает адвокат.

Несет ли жена ответственность за кредит мужа

Жена и дети несут ответственность за долги мужа или отца только в одном случае, если они приняли наследство.

Однако есть исключения, когда платить придется вне зависимости от наследства:

  1. Если родственники по кредитному договору были созаемщиками или поручителями, они несут персональную ответственность по условиям договора.

  2. Жена может нести ответственность, если совместное имущество супругов является обеспечением (залогом) по кредиту. В этом случае банк может обратиться о взыскании этого имущества.

Когда банк обязан списать долг

Есть три четких условия, при которых банк признает кредит безнадежным и списывает его:

  • Отказ от наследства. Это самый простой способ избежать уплаты долга. Если все наследники отказались от наследства, долг никому платить не нужно.

  • Отсутствие наследников. Если у умершего вообще нет родственников, которые могли бы унаследовать имущество.

  • Долг превышает наследство. Как в примере выше, банк должен списать ту часть долга, которую не покрывает имущество, полученное лицом по наследству.

