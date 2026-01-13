Кредит во время войны: возможно ли списать долг

Кредит / © Freepik

Вопрос выплаты кредитов остается одним из самых болезненных для украинцев во время военного положения. Заемщики часто путают понятие «кредитные каникулы» с полным списанием долгов, что может привести к неприятным последствиям.

Согласно законодательству, война действительно признается форс-мажорным обстоятельством. Это дает заемщикам определенное послабление, но не освобождает их от долга полностью.

Как объясняет адвокат Игорь Ясько, заемщика могут освободить от уплаты штрафов и пени за просрочку. Однако для этого необходимо иметь подтверждение — сертификат от Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП), удостоверяющий невозможность выполнения обязательств из-за войны.

Юристы рекомендуют временно приостановить выплаты только в критических ситуациях:

при эвакуации;

в случае отсутствия доступа к банковской системе и Интернету;

если заемщик находится на зоне активных боевых действий.

Исчезают ли проценты

Отмена штрафов не означает замораживание тела кредита или процентов за его использование. Тело кредита не исчезает, а проценты продолжают начисляться законно.

Если заемщик просто игнорирует сообщение банка и не платит, это может привести к серьезным проблемам, среди которых ухудшение кредитной истории, передача дела коллекторам или судебное взыскание долга в будущем.

Списать начисленные проценты можно только в индивидуальном порядке, если удастся договориться с финансовым учреждением о реструктуризации.

В каких случаях можно списать кредит полностью

Закон предусматривает только два исключительных сценария, когда долг может быть аннулирован:

Уничтоженное имущество. Если жилье или авто, которое было в залоге по кредиту, уничтожено в результате боевых действий. Для этого обязательно требуется акт обследования и официальное подтверждение от ТПП. Договоренность с банком. Финансовые учреждения могут предлагать специальные программы списания части долга для пострадавших от войны, но это право банка, а не обязанность.

Отдельная категория заемщиков — это военные. Для них действуют специальные льготы. Военнослужащие во время прохождения службы и в течение 90 дней после демобилизации не обязаны возвращать тело кредита, а также освобождаются от уплаты штрафных санкций за просрочку.

Это правило распространяется на весь период военного положения и время восстановления после службы.

