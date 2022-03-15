Кредитные каникулы во время военного положения: условия и сроки

В условиях военного положения, чтобы поддержать экономику, ряд банков ввели кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса и частных лиц. Какие банки и на каких условиях предоставляют кредитные каникулы, разбирался ТСН.ua

Национальный банк Украины разрешил отсрочить оплату по кредитам на время действия военного положения и на 30 дней после его окончания в случае если неуплата связана с российской агрессией.

В то же время Нацбанк обращает внимание, что:

за кредиты все равно нужно будет платить, это лишь отсрочка уплаты долга, тела кредита или начисленных процентов во время военного положения.

предоставления кредита не уменьшает сумму долга.

отсрочка уплаты основной суммы кредита или начисленных процентов по кредиту зависит от предложений конкретного банка.

В любом случае, если заемщик продолжает работать, имеет достаточно ресурсов, кредиты нужно оплатить. А в случае, если клиент в затруднительном положении и не может платить по кредитам, нужно обязательно уведомить об этом банк.

С банками, официально не заявившими о кредитных каникулах, нужно договариваться самостоятельно.

Многие банки предложили собственные условия и сроки кредитных каникул и отсрочку уплат. Рассказываем условия, по которым банки ввели кредитные каникулы.

Сбербанк

Срок действия кредитных каникул, предоставляемых Сбербанком – с 1 марта по 31 мая 2022 года. На этот период для всех клиентов откладываются выплаты по телу кредитов и проценты. Следовательно, на это время на предпринимателей не будут налагаться штрафные санкции за неисполнение или неполное исполнение кредитных договоров. Для введения кредитных каникул не нужно обращаться в банк.

ПриватБанк

По информации прессслужбы банка, с 1 марта до 1 июня 2022 года ПриватБанк ввел кредитные каникулы для бизнеса без просрочки выплат, или тех бизнес-клиентов, у которых просрочка по кредитам составляет не более 90 суток. Льготные условия без обязательного минимального платежа и по ставке по кредиту 0,00001 % действуют до 1 июня 2022 года для владельцев следующих кредитных карт: Карты Универсальная, Картки Универсальная Gold и премиальные карты. Если до войны было что-то приобретено из-за «Оплаты частями» или из-за «Мгновенной рассрочки» также можно не волноваться.

Райффайзен Банк «автоматически» для всех физических лиц, частных предпринимателей, корпоративных клиентов ввел кредитные каникулы до 31 марта 2022 года. Отменена комиссия за обслуживание карт и счетов, также эквайринговая комиссия до конца месяца. Для кредитных каникул клиентам не нужно обращаться в банк, все делается автоматически.

Альфа-банк для всех кредитных карт и активных кредитов физических лиц с 1 марта 2022 года ввел кредитные каникулы сроком на три месяца, до 1 июня 2022 года. Отменен также обязательный минимальный платеж по кредитным картам, без изменения процентной ставки.

Для потребительских кредитов и кредитов наличными Альфа-банк установили ¦каникулы на 3 месяца с 1 марта текущего года с последующим механизмом погашения. Платеж по основной сумме долга не нужно платить, очередные платежи по телу кредита пропорционально распределяются на весь срок действия кредита, начисленные на период кредитных каникул проценты также пропорционально распределяются на весь период кредитных каникул. Уплата ежемесячной комиссии производится в последний период действия кредита.

В Укргазбанке за кредиты, ипотеку или другие услуги с 27 февраля в течение 3 месяцев не будут начисляться проценты и минимальный платеж. Все платежи по телу кредита перенесены на конец действия договора на ближайшие 3 месяца. Штрафы или пеня за несвоевременное выполнение условий договора также не будет начисляться.

Monobank позволил своим клиентам пользоваться денежными средствами с кредитных счетов. Руководство банка расширило временные рамки для долга, продлило льготный период по кредитным картам. Клиенты, которые взяли деньги до конца февраля и внесут обязательный платеж или полностью погасят долг до 31 марта 2022 года, так же как те, которые использовали деньги в марте и оплатят кредит до 30 апреля 2022 года, не будут оштрафованы.

В отличие от многих других банков, Monobank снова позволяет пользоваться заемными средствами из своих карт. Клиентам с доступным лимитом можно тратить кредитные деньги до 10 тыс. грн на все, за исключением снятия наличных денег и отправку денег на другие карты.

ОТР Банк ввел кредитные каникулы до 31 марта для всех, без исключения клиентов - как для крупных корпоративных клиентов, так и для малого и среднего бизнеса и частных лиц. Срок погашения траншей и выплаты процентов переносится на 31 марта текущего года.

Это касается всех действующих траншей по всем видам кредитов и кредитных линий юридических лиц и уплаты ежемесячных платежей по всем видам кредитов для физических лиц, а также - для погашения уже имеющейся с 24.02.2022 г. просрочки.

В UKRSIBBANKе во время кредитных каникул – до 30 апреля текущего года, отменены начисления штрафов и пени за неуплату по кредитам для малого и среднего бизнеса. За февраль отменена комиссия по обслуживанию физических лиц и отсрочена оплата ежегодной комиссии по обслуживанию. Отменены и повышенные проценты за просрочку по кредиту.

Укрэксимбанк устанавливает кредитные каникулы до 30 июня включительно, или до 30-го календарного дня после завершения военного положения в Украине и не будет начислять пеню и другие штрафные санкции за невыполнение обязательств, кредитных условий, условий страхования.

ПУМБ упразднил обязательную оплатутела кредита и уменьшил обязательный платеж на 3 месяца. Также банк не будет выносить задолженность на просрочку, что не повлияет на кредитную историю клиента. Не будут начисляться штрафы и повышенные проценты за непогашенную задолженность.

Информацию об условиях и сроках предоставления кредитных каникул других банков следует искать на официальных сайтах или обращаться лично.