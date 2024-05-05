Кредиторы Украины теряют терпение и хотят добиться выплат процентов по долгу — WSJ

Компании BlackRock и Pimco сформировали комитет и наняли юристов для ведения переговоров с Украиной. Они стремятся получить до 500 млн долларов годовых в виде процентных платежей.

Об этом пишет издание "Обозреватель" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Официальные кредиторы из "Большой семерки" позволили Украине отсрочить выплату долгов до 2027 года, но в выплатах по евробондам пауза всплывает в августе 2024 года. Украина хотела бы договориться с частными кредиторами о продлении отсрочки.

Ранее кредиторы Украины заявили, что Киев может подождать, чтобы вернуть им деньги после того, как российские войска ворвались в страну два года назад. Теперь их терпение заканчивается.

Reuters со ссылкой на четырех человек ранее сообщали, двухлетняя заморозка выплат, согласованная владельцами непогашенных облигаций на общую сумму 20 миллиардов долларов, истекает в августе.

Источники говорят, что усилия по объединению кредиторов идут по нескольким направлениям. В ведомстве добавили, что Минфин обратился к некоторым инвесторам для создания группы кредиторов. Эта группа может включать от восьми до двенадцати основных управляющих активов.

Напомним, Украина подписала изменения в Меморандум о взаимопонимании по приостановке выплат по официальному долгу со странами "Большой семерки" и Парижским клубом. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

"Это позволит продлить до конца марта 2027 года, что соответствует завершению текущей EFF программы МВФ, действие Меморандума о взаимопонимании по приостановке выплат по государственному и гарантированному государством долгу с группой официальных кредиторов Украины из стран G7 и Парижского клуба, подписанного 14 сентября 2022 года", — говорят в Минфине.

Ранее Международный валютный фонд поддержал Мораторий на выплату Украиной внешнего долга, который будет действовать до 2027 года.

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