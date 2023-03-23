Кредиты во время военного положения: платить или нет, как списать задолженность

Если нет возможности платить кредит во время войны, можно ли его не платить, читайте в материале ТСН.ua

Если не платить кредиты во время войны

Принятый в марте 2022 года Верховной Радой Украины Закон Украины 2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения" предусматривает некоторые послабления в части кредитных обязательств.

Послабления по кредитам следующие:

Во время военного положения кредиторы не несут ответственности за несвоевременную уплату кредитов.

Банк не может начислять какую-либо пеню или штраф. Любые пеню, штрафы и т.п., начисляемые банком за несвоевременную уплату кредита, начиная с 24 февраля 2022 года, банк должен списать.

При несвоевременной оплате кредита процентная ставка не увеличивается.

Такие изменения действуют во время всего военного положения и в течение 30 дней после его окончания.

Но банки могут и дальше начислять проценты за пользование кредитными средствами, за кредит все равно придется заплатить по окончании действия военного положения. Поэтому, если у человека есть возможность платить кредит, лучше платить с процентами.

В случае, если возможности оплачивать кредит нет, лучше обратиться в банк с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Заметьте, что принятие банком такого решения является его правом, а не обязанностью.

Кому и как могут списать кредит во время войны

Граждане, имущество которых было повреждено или уничтожено во время войны, в соответствии с Законом Украины 7441-1 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины о поддержке заемщиков, имущество которых было уничтожено или получило повреждение в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины могут списать свои долги перед банками.

Но есть определенные нюансы, нужно предоставить в банк документы, подтверждающие:

Что разрушенное жилье было единственным местом жительства пострадавшего украинца, а машина — единственным средством передвижения.

Кредит вы брали на приобретение или реконструкцию поврежденного имущества.

Купленная квартира по площади должна быть не больше 140 кв м, а дом – 250 кв м.

Отсутствие никаких задолженностей по кредиту на 23.02.2022.

После рассмотрения документов, если кредитная организация примет положительное решение, заявитель получит компенсацию от государства.

Упомянутые правила не распространяются на долги по кредитным картам, только на долги за движимое и недвижимое имущество.

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