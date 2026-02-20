Кремлевская экономика в шаге от коллапса: как Путин войной затягивает петлю на шее РФ

Кремлевская экономика в пике

В 2026 году достижение мирного соглашения об остановке войны между Украиной и Россией при посредничестве США вряд ли возможно. Как пишет Reuters, ссылаясь на слова руководителей пяти европейских разведок, Москва использует этот «театр переговоров» с Вашингтоном для ослабления санкций и заключения соглашений между США и Россией. Напомним, что в начале февраля Владимир Зеленский заявлял о «пакете Дмитриева» - экономических соглашениях между РФ и США на $12 трлн - которые Москва предложила Трампу.

Также руководители европейских исследований уверены, что Кремль не стремится к быстрому миру, а российская экономика, несмотря на распространенные оптимистичные заявления многих западных политиков и экспертов, не находится на грани коллапса. После очередных двухдневных переговоров США, Украины и России в Женеве на этой неделе спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, участвующий в этих встречах вместе с зятем Трампа Джаредом Кушнером, заявил о большом прогрессе. В то же время журналист Axios Барак Равид сообщил, что эти переговоры зашли в тупик из-за позиции главы российской делегации Владимира Мединского.

На Мюнхенской конференции безопасности некоторые эксперты прогнозировали, что уже этим летом Путину придется сделать выбор: либо принять соглашение, которое предлагает Трамп, либо продолжать войну на истощение. Такие оценки основываются на двух предположениях: глубоких экономических проблемах в российской экономике и увеличении давления Трампа на Украину на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года. Без громких побед, как внутри США или на международной арене, республиканцы могут потерять Палату представителей, ведь осенью американцы будут переизбирать ее полный состав.

Первые прогнозы начала реальных проблем в российской экономике именно в 2026 году западные аналитики озвучивали еще два года назад. Поэтому в этой статье ТСН.ua читайте о том, что же происходит с экономикой врага, и что реально может подтолкнуть Кремль к остановке боевых действий.

Безумная инфляция: Путин советует есть меньше мяса

После Нового года в России произошел резкий скачок цен на продукты питания. В соцсетях полно сообщений и видео, где россияне жалуются на дорогие продукты. Некоторые сравнивают это с 90-ми годами, но с единственной разницей: тогда не было ничего, а сейчас есть все, но цены – космос. Особенно набирают популярность видео, где сравниваются цены на базовую продуктовую корзину в России и в разных странах Европы и США. И в России сейчас он дороже. Однако ни в одном таком видео или в сообщении ни слова о войне.

В начале февраля этого года американский Институт изучения войны сообщал, что цены на продукты питания в России выросли на 25%. Причем это произошло еще до повышения с 1 января ставки НДС от 20% до 22%. Кремль рапортует о снижении инфляции до 5,9% и более. А во время итоговой прямой линии в декабре 2025 года Путин, отвечая на вопрос о скачке цен, фактически посоветовал россиянам не есть белковую продукцию, в том числе курятину. А вот яйца, очевидно, можно, потому что, по его словам, цены на них удалось снизить.

Напомним, как в 2023 году цены на яйца в России взлетели более чем на 60%. Во многих регионах их вообще не было. То же было и со сливочным маслом, которое во многих магазинах просто закрыли в специальных витринах под замок из-за массовых краж на фоне дефицита. Тогда Кремлю пришлось обнулить ввозную пошлину и экспортировать дефицитные продукты из Турции, ОАЭ и других стран. Сейчас на фоне повышения ставки НДС, цен на бензин (в феврале 2026 года на фоне ударов по российским НПЗ рост кое-где достиг 6% в дополнение к 11%-25% повышения цен в 2025 году) и огромного дефицита российского бюджета, почти половина из которого идет на войну против Украины.

К этому прибавится еще и удорожание коммуналки. С 1 октября 2026 года в некоторых регионах рост стоимости коммунальных услуг превысит 40%, в крупных городах – 20%. Например, убытки «Газпрома» по разным данным перевалили за $77 млрд. Поэтому в планах Кремля ежегодно повышать цену газа для населения на 20%. В ноябре 2025 года Reuters также сообщал о $50,8 млрд долге российской железной дороги, львиная доля которого принадлежит в основном российским государственным банкам.

В феврале 2026 года Центробанк РФ в шестой раз с июня 2025 года снизил ключевую ставку от 16% до 15,5% (после пикового значения в 21% в 2024 году). Речь идет о минимальной ставке, по которой российский ЦБ предоставляет ссуды коммерческим банкам, которые затем кредитуют компании и физлиц. Однако это вряд ли спасет крупные государственные компании. Их долг уже перевалил за $260 млрд. Санкции, ограничивающие доступ к внешним рынкам капитала, закрывают путь к возможности рефинансирования долгов.

В России создан своего рода замкнутый круг, когда в перегретой войной экономике и в условиях скопления экспортных доходов доступ к государственному финансированию получают только те компании, которые работают на войну. Но и их долги растут в геометрической прогрессии. В то же время, несмотря на западные санкции, экспорт энергоносителей, в основном «теневым» танкерным флотом, остается основным источником дохода российского бюджета. А, например, Росатом и Роскосмос, которые также обслуживают российский ОПК, вообще не санкционированы.

Коллапс экономики РФ: что реально может сработать

По данным Службы внешней разведки Украины, повышение в России ставки НДС до 22% вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений. Напротив, более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения. Кроме того, это еще больше повысит стоимость государственных заимствований.

В итогах с нынешней Мюнхенской конференции безопасности ТСН.ua уже писал, как на открытых мероприятиях европейские и американские политики и чиновники говорили о серьезных проблемах в российской экономике, а на закрытых — не имеющих достоверных данных о ее реальном состоянии из-за закрытости режима. Западные аналитики отмечают, что у России достаточно денег для продолжения войны против Украины. При этом они убеждены, что способы Кремля удержаться на плаву в долгосрочной перспективе парализуют российскую экономику.

Еще с 2024 года эксперты прогнозировали коллапс российской экономики до конца 2026 года. По данным МВФ, государственный долг России составляет 23% ВВП. По сравнению с другими мировыми экономиками, это довольно низкий показатель. По данным того же МВФ, в 2025 году российская экономика почти остановилась, показывая рост всего на 0,6%. Однако, опять же, Кремль давно закрыл доступ к реальным цифрам, искажая картину. Для сравнения, экономика Германии в 2025 году выросла всего на 0,2%. Так что на цифры, которые дают российские ведомства, ориентироваться вообще не стоит.

Западные СМИ пестрят новостями о массовом закрытии кафе и ресторанов по всей России и космических ценах, например, на свежие огурцы, стоимость которых достигла $4 за килограмм. Аналитики прогнозируют, что дефицит бюджета РФ в 2026 году может увеличиться даже втрое на фоне уменьшения закупок Индией российской нефти, падения цен на нефть и еще больших скидок на экспорт российских энергоносителей. Как пишет Bloomberg, на фоне давления со стороны администрации Трампа по сокращению закупок энергоносителей из РФ, Нью-Дели готовится к импорту нефти из Саудовской Аравии.

Однако основной удар западных санкций, как уже не раз писал ТСН.ua, должен быть сосредоточен именно на «теневом» флоте РФ. Всего, по разным оценкам, он насчитывает 940–1400 судов. Причем каждый год их количество увеличивается. Под санкциями сейчас находится около 600 таких кораблей. Это довольно старые, на грани списания незастрахованные танкеры, очень часто меняющие флаги и осуществляющие перевалку нефти с судна на судно вне портов прямо в море, создавая серьезные экологические риски.

Украинские эксперты обращают внимание на то, что во время массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре Россия применяла ракеты производства уже в 2026 году. По словам президента Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаила Гончара, это означает, что фактически ракеты с конвейера идут прямо на применение: нефть добыли быстро продали (перерабатывать это дополнительное время) выручку в кассу деньги в производство ракеты на фронт. Именно этот факт, а не обнадеживающие показатели, тиражирующие российские ведомства, говорит о проблемах в российской экономике.

По данным портала Black Sea News, в 2025 году 47,7% российской сырой нефти экспортировалось из портов в Балтийском море, еще 19,34% – из портов в Черном море. Президент Зеленский уже неоднократно призывал европейских партнеров фактически перейти от слов к действиям и начать задерживать подсанкционные российские танкеры. Как это сделали США и Великобритания в начале января этого года с российским танкером Marinera. К тому же это могло бы повлиять на решение об очередной волне мобилизации в России. Последние действия по ограничению работы мессенджера Telegram в России свидетельствуют о том, что Кремль серьезно рассматривает этот сценарий.