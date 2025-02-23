Криптовалюта VS золото: что станет главным средством сбережения капитала в будущем

Рынок криптовалют достиг новых высот, превысив капитализацию в 3 трлн долларов и став серьезным конкурентом традиционному золоту. Какие преимущества и недостатки имеют эти активы? Может ли криптовалюта полностью заменить золото как основное средство хранения капитала?

Рынок криптовалют продолжает устанавливать новые рекорды, превысив отметку в 3 трлн долларов в 2024 году, тогда как золото остается традиционным средством сбережения капитала. Сможет ли цифровой актив полностью заменить драгметалл в ближайшие годы?

Золото на протяжении веков являлось главным средством сохранения капитала благодаря своей стабильности, физической форме и признанию во всем мире. Однако с развитием технологий криптовалюты начинают выполнять подобную функцию, предлагая быстрые транзакции, высокую ликвидность и независимость от традиционных финансовых институтов.

Криптовалюта и золото: конкуренция или сосуществование?

По данным крупнейшей в мире криптобиржи Binance, в 2024 году капитализация рынка криптовалют превысила 3 трлн долларов. В октябре 2024 года рынок цифровых активов преодолел отметку в 2,5 трлн долларов, а уже через месяц этот показатель вырос еще на 500 млрд долларов.

А вот общая стоимость золота оценивается в 13–15 трлн долларов.

Преимущества и недостатки обоих активов

Золото является надежным активом с тысячелетней историей, обеспечивающим стабильность и низкую волатильность благодаря своему физическому формату. Однако его владение связано с дополнительными затратами на хранение и транспортировку.

Криптовалюта отличается высокой ликвидностью и скоростью транзакций, а также не имеет географических ограничений, что делает ее привлекательной для современных пользователей. Однако она характеризуется значительной волатильностью и подвергается риску регуляторного давления, что может влиять на ее стабильность и безопасность как актив.

Что выбрать и что советуют эксперты?

Большинство экспертов говорят, что золото традиционно остается "тихой гаванью" для инвесторов, особенно во время экономической нестабильности. Оно сохраняет свою стоимость даже во время кризиса, тогда как криптовалюты могут испытывать резкие колебания.

В то же время криптовалюта имеет потенциал трансформировать глобальную финансовую систему. Эксперты отмечают, что одним из ключевых трендов в 2024 году была интеграция цифровых активов в традиционные финансовые системы. Аналитики прогнозируют, что банки начнут активнее использовать криптовалюту для международных транзакций, что будет способствовать их росту и стабилизации.

Автор: Мария Хитири

Читайте также: