Об этом сообщает « Экономическая правда » со ссылкой на представителей отрасли.

По словам собеседника издания, предприятие оказалось в глубоком кризисе из-за отсутствия эффективного государственного контроля и влияния неформальных групп.

«Из-за отсутствия государственного контроля и управления разными „смотрящими“ когда-то важное для экономики предприятие находится в глубоком кризисе. Компания не работает, нет соглашений на обогащение угля и накопила ряд критических проблем», — отметил представитель одной из государственных компаний в разговоре с журналистами.

В частности, речь идет о многомесячной задолженности по заработной плате, простом работнике, обесточении предприятия из-за долгов и ухудшении технического состояния оборудования. Также с ноября 2025 фактически прекращены поставки угля на фабрику.

Журналисты подчеркивают, что ситуация выглядит гораздо более глубокой и опасной, поскольку остановка или нестабильная работа предприятия влияет на всю производственную цепь.

ЦОФ «Червоноградская» должен обеспечивать обогащение угля для государственных предприятий «Львовуголь» и «Волыньуголь», продукция которых поставляется на тепловую генерацию, в частности для нужд Центрэнерго. В то же время вместо полноценного обогащения предприятие все больше ориентируется на смешивание угля, что свидетельствует о деградации производственной функции.

Ранее народный депутат Михаил Бондарь отмечал, что без возобновления эффективного государственного управления и стабилизации работы предприятия возрастают риски для подготовки к отопительному сезону и энергетической безопасности Украины.