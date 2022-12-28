Кропачев: важно не допустить монополизации принятия решения по распределению средств на восстановление украинской энергосистемы

Бизнесмен Виталий Кропачев дал в Киеве большое интервью Бельгийскому изданию EUReporter в котором акцентировал внимание на том, что важно не допустить монополизации процесса восстановления Украинской энергосистемы и обвинил Россию в геноциде гражданского населения Украины и Европы.

«Считаю сейчас самым важным не допустить монополизации принятия решения по распределению средств на восстановление энергосистемы. У нас есть опыт ситуации с ковидом где это дало сомнительные результаты, но на примере ситуации с строительством дорог это привело к коррупции и неэффективному использованию большей части средств. Тем более если это будут делать те же люди. В Украине, государство плохой собственник. Восстановление должно стать конкурентным процессом, где будут представлены лучшие проекты от компаний со всего мира и победителей определит профильное министерство с привлечением международных экспертов или специально созданный международный консультативный орган. Украинский крупный бизнес однозначно к этому готов», - утверждает Кропачев.

Жураналист EUReporter анонсировал возможную вторую часть материала, так как разговор не вошедший в интервью с Кропачевмы содержал множество технических нюансов об особенностях производства и доставки электроэнергии в Украине, деструктивных ограничениях в экспорте и импорте, принудительной смене собственников распределительных сетей, инсайда о том кто за всем этим стоит.

«Ракеты и бомбы не остановят производство электроэнергии в Украине. Электроэнергия есть. Путин не разрушает генерирующие мощности, их атаки ориентированы на инфраструктуру обеспечивающую доставку электроэнергии. Это абсолютный геноцид. Это целенаправленные действия на ухудшение условий жизни гражданского населения. Никакого отношения к военным целям это не имеет. Месяц назад весь огород Херсон был обклеен плакатами «Россия здесь навсегда…» Под давлением ЗСУ окупатны уходят из Херсона и теперь бомбят его запрещенными фосфорными бомбами. Это признание поражения. Акт отчаяния. Для людей потерявших свой дом не важно разрушит дом танк, мина или ядерная бомба. Украина доказала, что военные доводы не работают. Ситуация в Бахмуте указывает, что стратегия выжженной пустыни тоже не работает. Украинцев не сломит», - уверен Виталий Кропачев.

Виталий Кропачев – известный украинский бизнесмен. Владелец корпорации UDI, владеющей активами в угольном, газовом, энергетическом и медийном бизнесе. До прихода Зеленского к власти в 2019 году он занимал 63-е место в рейтинге самых богатых украинцев. Выходец из Тореза Донецкой области, в настоящее время оккупированном Россией. В 2014 году, после аннексии части территории Украины Россией, переехал в Киев и начал активно финансировать Украинские патриотические добровольческие батальоны. Участвовал в создании батальона «Шахтерск». С начала полномасштабного вторжения в Россию в феврале 2022 года он остается в Укарине, принимая активное участие в деловой и общественной жизни страны.