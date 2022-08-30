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Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор"

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Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором турецкого футбольного клуба "Трабзонспор"

Крупнейшая европейская криптобиржа WhiteBIT стала генеральным спонсором профессионального турецкого футбольного клуба "Трабзонспор". Это очередной шаг на пути популяризации и глобального внедрения технологии блокчейн, по которому последовательно идет команда WhiteBIT.

Соглашение между WhiteBIT и "Трабзонспором" будет действовать три года — до конца футбольного сезона 2024-2025. Договор вступил в силу в канун празднования 55-й годовщины создания турецкого футбольного клуба.

"Компания WhiteBIT, которая берет свое начало в украинском городе Харьков, уверенно масштабирует свой бизнес и открывает представительства по всему миру, в том числе и в Турции. В настоящее время WhiteBIT выстраивает взаимовыгодное партнерство не только с турецким "Трабзонспором", но и с государственным, банковским сектором и телекоммуникационными компаниями страны. Отмечу, что сотрудничество в спортивной отрасли предоставляет нашей команде дополнительные источники вдохновения, ведь футбол — это всегда развитие и стремление к новым достижениям, воля и уверенность в собственных силах.То же можно сказать и о человеке, который погружается в высокотехнологичный безграничный мир блокчейна. Вот почему WhiteBIT и "Трабзонспор" будут вместе продвигать технологию блокчейн и футбол!" – заявил СЕО WhiteBIT Владимир Носов.

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В рамках контракта WhiteBIT и "Трабзонспор" будут сотрудничать по нескольким направлениям. В частности, предполагается разместить логотип WhiteBIT на футболках игроков "Трабзонспора". Продвижение криптобиржи будет осуществляться во время всех национальных футбольных игр, включая Турецкую Суперлигу, Кубок Турции, Турецкий Суперкубок и европейские соревнования. Также WhiteBIT станет частью маркетинговой и рекламной активности, которые пройдут на протяжении матчей "Трабзонспора" и тренировок футболистов клуба. Кроме того, партнерами запланирована общая диджитал-активность в социальных сетях.

Напомним, что стремясь к популяризации блокчейна, WhiteBIT налаживает тесные связи со спортивным сообществом во всех странах присутствия. Так, крупнейшая европейская криптобиржа ведет переговоры о партнерстве и сотрудничестве с легендарной "Барселоной", самым титулованным футбольным клубом Испании и топ-5 чемпионатов. Эти переговоры находятся на завершающей стадии.

WhiteBIT крупнейшая криптовалютная биржа Европы. Соответствует всем требованиям KYC и AML. Входит в топ-2 бирж мира по безопасности на основании независимого аудита Hacken и имеет рейтинг ААА. Команда WhiteBIT объединяет 500 участников.

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"Трабзонспор" — профессиональный турецкий футбольный клуб из г. Трабзон. Основан 2 августа 1967 года. В настоящее время выступает в Турецкой Суперлиге. Неоднократный призер Турецкой Суперлиги, обладатель Кубка и Суперкубка Турции.

Дата публикации
Просмотры
387
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