Крупнейший банк Италии закрывает свое представительство в Москве — Reuters

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo решил закрыть свое представительство в Москве. Несмотря на это, крупнейший итальянский банк не смог получить одобрение на полный выход из-за российских ограничений на продажу активов.

Об этом пишет Reuters.

В начале войны российский банк "Интеза", штат которого насчитывал около 900 человек, обслуживал только корпоративных клиентов через 27 отделений.

Пресс-секретарь Intesa заявил, что закрытие представительства не повлияло на местных работников банка, который "Интеза" пытается сократить.

По состоянию на 30 июня кредиты российским клиентам, предоставленные местным подразделением Intesa, составили 0,1 млрд. евро за вычетом резервов, что на 66% меньше, чем в прошлом году. Трансграничные кредиты составили 0,7 млрд евро за вычетом списаний и гарантий по экспортным кредитам, что на 77% меньше, чем в прошлом году. Несмотря на то, что трансграничные российские кредиты "Интезы" в большинстве своем все еще выполняют свои обязательства, банк классифицировал их как "Стадия 2", что указывает на высокий риск обесценения.

Этот банк может быть продан его собственным менеджерам, в настоящее время такой вариант также рассматривается.

Закрытие представительства вступит в силу через несколько месяцев. В Италии этот шаг назвали "весьма символическим и историческим", отметив, что президент Intesa в России Антонио Фаллико был самым влиятельным итальянским банкиром в России.

Напомним, в Турции известный банк начал закрывать валютные счета россиян.

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