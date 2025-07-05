Крупнейший инвестор мира заморозил фонд для Украины: денег не будет

BlackRock Inc. прекратила поиск инвесторов / © Associated Press

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Один из крупнейших в мире инвестиционных гигантов, компания BlackRock, приостановил переговоры по созданию международного фонда по восстановлению Украины.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным издания, ключевым фактором стала победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, которая вызвала глубокую неопределенность будущей американской поддержки Украины.

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Фонд должен быть официально представлен на конференции по восстановлению Украины в Риме, которая состоится 10-11 июля.

«После победы Трампа BlackRock в январе 2025 года приостановил активные переговоры с потенциальными донорами. В компании объяснили: в новых геополитических условиях сложно прогнозировать уровень поддержки Украины со стороны США — а без нее инвестиционный климат остается слишком рискованным», — пишут журналисты.

Также отмечается, что BlackRock завершил свою консультативную роль в рамках работы с правительством Украины еще в 2024 году — и не участвует ни в каких новых переговорах по финансированию.

Фонд развития Украины намерен привлечь не менее 500 миллионов долларов от стран, банков развития и других поставщиков грантов, а также 2 миллиарда долларов от частных инвесторов.

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Эксперты отмечают, что это решение сигнализирует об изменении глобального климата вокруг поддержки Украины. После победы Трампа инвесторы становятся более осторожными, ожидая конкретных политических шагов от Вашингтона, прежде чем вкладывать деньги в украинское восстановление.

Напомним, МВФ считает, что Украине нужно $40 млрд в год. Но аналитики предупреждают — реальная цена победы значительно выше до $150 млрд ежегодно.