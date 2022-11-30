Крупнейший партнер "Газпрома" в Германии подает в суд на российскую компанию

Из-за неполученного из России газа немецкая компания требует компенсировать ей убытки в размере 11,6 млрд евро.

Немецкая компания Uniper, являвшаяся крупнейшим партнером российского "Газпрома", решила подать в суд с требованием компенсировать убытки за газ, не полученный с июня 2022 года.

Об этом говорится в пресс-релизе Uniper.

Немецкая компания решила инициировать арбитражное разбирательство в Стокгольме.

Свое требование к Газпрому Uniper мотивирует тем, что немецкая компания из-за отсутствия поставок российского газа была вынуждена покупать его на рынке по более высоким ценам. Менее чем за полгода перерасход компании достиг 11,6 млрд евро.

"Мы несем эти расходы, хотя они не являются нашей ответственностью", – заявил гендиректор Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться как юридически, так и кадрово от своего российского подразделения. Компания выставлена на продажу, потенциального покупателя уже нашли, но Россия не дает согласия на смену собственности.

Напомним, Россия с начала года экспортировала в страны Европы и Азии на 67,6 млрд. кубометров меньше газа, чем за аналогичный период 2021 года. Между тем, объемы газовых запасов в Европе заполнены на 94,7% по сравнению с 77%.

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