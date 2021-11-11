Крупнейший украинский интернет-магазин вышел на рынок Узбекистана

В среднеазиатской стране уже работает сайт rozetka.uz, две точки выдачи и офис.

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер Rozetka вышел на рынок Узбекистана, где уже работает сайт rozetka.uz.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице соучредитель и совладелец интернет-магазина Владислав Чечеткин.

"Похоже, рынок этой 35-миллионной страны очень живой, и мы развиваемся даже быстрее, чем планировали", — отметил он.

Две точки выдачи товара и офис украинского интернет-магазина открыты в столице Ташкенте, здесь же действует бесплатная курьерская доставка по городу. Планируется открытие еще 4 точек в узбекской столице и "завоевание" новых городов — Самарканда, Намангана, Андижана, Бухары и Ферганы.

Теперь на rozetka.uz можно приобрести только электронные гаджеты и бытовую технику, но вскоре должна появиться возможность для приобретения одежды, товаров для дома, спортивных товаров.

"Наша команда также разрабатывает модель кросс-борда – тогда миллионы товаров с украинского сайта Rozetka станут доступными для клиентов из Узбекистана, а узбекские товары смогут выйти на украинский рынок. В 2022 году должен запуститься и маркетплейс”, – отметил Владислав Чесоткин.

Напомним, в феврале 2021 года в Киеве в ТЦ Blockbuster Mall открылся первый физический магазин IKEA в Украине.

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