Крупнейший в мире банк идет из России

В марте компания заявляла о выводе из России некоторых направлений бизнеса, но так и не смогла найти покупателя ни на одно из них. К концу второго квартала объем активов Citigroup в России оценивался в $8,4 млрд.

Citigroup закроет 15 филиалов и сократит примерно 2300 сотрудников, а также решение будет касаться таких розничных услуг, как потребительские кредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц. В то же время банк продолжает поддерживать международных корпоративных клиентов, сворачивающих свои операции в России.

Банк заявил, что этот шаг приведет к расходам в размере около $170 млн в течение следующих 18 месяцев, преимущественно из-за затрат на реструктуризацию, закрытия контрактов с поставщиками и других, касающихся процесса выплат.

Citibank был одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок. Группа открыла свое представительство в Москве в 1992 году, спустя год получила лицензию для ведения банковской деятельности в России.

Citibank – крупнейший международный банк, основанный в 1812 году как City Bank of New York, затем First National City Bank of New York. В настоящее время Citibank – подразделение Citigroup, гигантской международной корпорации в области финансовых услуг. С марта 2007 года – это крупнейший банк США среди холдингов.

