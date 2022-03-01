Крутое пике рубля: к российским банкоматам выстроились огромные очереди, хотя средства уже заморожены

Мир закрыл России доступ к ее золотовалютным резервам.

Санкции, введенные против России, уже вступили в действие. Об этом говорилось в сюжете журналистки ТСН во время совместного информационного марафона на украинских телеканалах.

Курс рубля переходит в свободное падение и пока Россия пытается его сдерживать, но мир закрывает все возможности, наложив санкции.

Центробанк России повысил учетную ставку вдвое. Российский рубль обрушился до исторического минимума. Официально – на треть, неофициально – его продают значительно дороже. Ну и в принципе банках нет рублей, а там, где еще есть – изыскивались огромные очереди. Люди в панике ищут возможность снять и перевести куда свои валютные вклады, но возможности такой у них нет, вклады заморожены. В Соединенных Штатах считают, что это только начало.

Потому что сейчас Центробанк России еще предпринимает отчаянные попытки удержать свою валюту. Но мир закрыл России доступ к ее золотовалютным резервам, хранившимся в валюте или в зарубежных банках. И наложил санкции на Минфин России, чтобы он не мог привлечь контрагентов для перевода средств. Собственно, высокопоставленный чиновник Министерства финансов США на условиях анонимности сегодня сообщил, что Россия уже сделала попытку на выходных добраться до своих резервов за границей и отползла ни с чем.

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Уже начали голосовать крупные российские бизнесмены. Совладелец Алтфагруп Михаил Фридман, владелец банка Тинькофф пока высказались в стиле "нет войне, война зло". А вот российский миллиардер Олег Дерипаска был откровеннее. Он несколько лет назад купил гражданство Кипра, кстати. Выгодна была инвестиция, но бизнес все равно в России.