Крымские оккупанты заявили, что Зеленский перестал платить им за коммунальные услуги

Крымские оккупанты заявили, что Зеленский перестал платить им за коммунальные услуги

Оккупанты угрожают судом.

Семье президента Украины Владимира Зеленского в оккупированном Крыму угрожают судом, если он не начнет платить за коммунальные услуги в квартире в Ливадии.

Об этом российскому изданию "Вести" рассказал директор так называемой организации "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров.

"Я надеюсь, что Зеленский останется нашим налогоплательщиком. Всегда он хорошо платил и поддерживал российские коммунальные организации. А здесь, наверное, испугался чего-то, или доходы резко упали, сложные жизненные обстоятельства", — сказал Петров.

Директор "ЖКХ Контроль Республики Крым" отметил, что каждая организация, поставляющая услуги (свет, воду, газ) "потихоньку записывает все долги".

"Как правило это не менее трех месяцев, потом все эти документы отправляют в управляющую компанию, а та идет в суд. Дело может дойти до продажи имущества", — сказал Петров.

Напомним, Зеленский в Нью-Йорке встретился с генсеком ООН. Во время разговора с Гутерришем украинский президент призвал усилить поддержку "Крымской платформы", а также передал список почти 450 украинских пленников, которые находятся в плену РФ, и попросил генсека ООН оказать содействие в освобождении заключенных.

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