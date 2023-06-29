Кто чаще покупает квартиры в Украине в 2023 году: разъясняет эксперт

Рынок недвижимости в Украине: кто сейчас покупает квартиры

С начала войны рынок недвижимости в Украине просел. Однако сегодня можно наблюдать определенную активизацию этого рынка, считает эксперт по недвижимости Юлия Думбровска. По ее мнению, сработал отложенный спрос, когда украинцы решили больше не "сидеть на средствах", а покупать квартиры.

Кто сегодня чаще всего покупает квартиры

Участники государственной ипотечной программы єОселя.

Программа дает возможность приобрести жилье под 3% с первым взносом 20% от стоимости квартиры. То есть, например, люди, у которых условно было 10-20 тыс. долларов, смогут купить квартиры, которые стоят 50-100 тыс. долларов.

Семьям погибших на войне военных

Родные украинских защитников, отдавших свою жизнь защищая страну, часто вкладывают полученную помощь в недвижимость.

Военные

Как считает Думбровская, если раньше однокомнатные квартиры скупали айтишники, сейчас на этом рынке активны военные, которые уже имеют определенный капитал на собственное жилье.

Инвесторы

зарубежные инвесторы понимают, что в будущем у Украины есть значительный потенциал. Они покупают объекты недвижимости, которые в перспективе значительно подорожают.

Переселенцы

Люди, которые вынуждены были покинуть свои дома, где продолжаются активные боевые действия или находятся в прифронтовых населенных пунктах, начинают покупать жилье на новом месте. Большинство понимают, что лучше выплачивать кредит за свое жилье, чем тратить деньги на аренду.

По мнению эксперта, именно благодаря активности этих сегментов покупателей "цены вернулись на отметки довоенных".

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