Кто чаще всего становится жертвой мошенников: эксперты назвали профессии с наибольшими рисками

Хотя мошенники могут атаковать любого, новые исследования британских банков показали: существуют четкие группы населения, которые чаще становятся их жертвами.

Об этом сообщило издание This is money.

Согласно данным цифрового банка Monzo, каждый пятый человек в Великобритании уже пострадал от мошенничества. В среднем жертвы теряют около 2 000 фунтов стерлингов (≈111 260 грн) за одну аферу. Особенно опасным временем специалисты назвали среду в 14:00 — именно тогда мошенники чаще всего звонят потенциальным жертвам, используя момент, когда люди заняты или невнимательны.

По профессиональному признаку больше всего атакованы работники технологического и инженерного секторов. В прошлом году на них пришлась пятая часть всех случаев. Высокий уровень риска также отметили среди медицинских работников и банковских служащих — по 13%.

Эксперты объясняют это тем, что технические специалисты больше доверяют онлайн-каналам и активно взаимодействуют в соцсетях. Именно там происходит большинство мошеннических операций: около 70% всех схем с push-платежами реализуются на таких платформах, как Facebook.

Наиболее ощутимые финансовые потери несут более молодые люди. Возрастная группа 25-34 года в среднем потеряла 2 118 фунтов стерлингов (≈117 824 грн) за год. Для сравнения, люди в возрасте от 55 лет и старше потеряли около 1 566 фунтов (≈87 117 грн).

По статистике, три четверти бэби-бумеров сталкивались с мошенничеством лишь один раз, тогда как 45% молодых людей сообщили, что стали жертвами несколько раз. Причина — разные схемы: молодежь чаще втягивают в инвестиционные аферы, средний возраст — в сложные финансовые мошенничества, а старших людей обманывают, выдавая себя за родственников или представителей официальных учреждений.

Географический анализ банка Santander показал, что наибольшие убытки от мошенничества зафиксированы в графствах Суррей, Эссекс, Кент, Сомерсет и Западный Сассекс. Только в Суррее сумма похищенных денег за третий квартал года выросла на 17% и превысила 1 миллион фунтов (≈55 630 000 грн).

Четверть всех случаев случается во время просмотра соцсетей, когда люди листают ленту после работы. В среднем жертве нужно около 20 часов, чтобы осознать факт обмана.

Напомним, полиция призывает не оставлять свой номер телефона в открытом виде под лобовым стеклом. Простая записка помогает мошенникам идентифицировать владельца, запугать его фальшивыми штрафами и выманить платежные данные.