Кто сможет получить 25 тыс.грн: в правительстве рассказали о новом виде помощи безработным

Чтобы поддержать украинцев, которые из-за войны потеряли работу, правительство утвердило документ, расширяющий круг лиц, имеющих право на получение специального ваучера на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучения. Ранее средства на переквалификацию были доступны только ветеранам войны. Теперь такую возможность имеют и безработные.

Безработный сможет получить ваучер на 25 тысяч гривен на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и обучение.

«Речь идет о ваучере в размере более 25 тысяч гривен, который предоставляет Центр занятости, чтобы люди могли овладеть новыми навыками и профессией и найти востребованную на рынке труда работу», — отмечается в сообщении правительства.

Кроме того, правительство поддержало пилотный проект о переходе некоторых социальных учреждений на финансирование по модели того, как работает система медицинских гарантий. Сейчас в Украине на медицинские учреждения выделяется не фиксированная сумма, а выплаты идут за количество услуг, предоставленных пациентам.

Безработные граждане смогут выбирать учебное заведение для прохождения профессионального обучения и в случае необходимости место жительства в период обучения. Зачисление в учебные заведения и обучение в них, а также обеспечение местожительства будет осуществляться на основании сертификата на обучение и проживание во время учебного периода.

Безработные смогут учиться и непосредственно у работодателя на рабочем месте по индивидуальной форме обучения или стажировке. Работодатели смогут осуществлять предварительный отбор безработных, которые изъявили желание пройти профессиональное обучение на рабочем месте или учиться по дуальной форме, перед получением ими сертификатов на обучение.

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