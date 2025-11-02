- Дата публикации
-
Кто должен пройти обязательную проверку до 31 декабря, чтобы не потерять выплату
Украинцы, временно находящиеся за границей, должны до конца года пройти физическую идентификацию, иначе пенсионные или страховые выплаты могут быть приостановлены.
Об этом сообщило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.
Кто обязан пройти проверку
Согласно постановлению Кабинета Министров №299 от 11 февраля 2025 года, обязательная идентификация касается:
Граждан, которые находятся за пределами Украины более 183 дней в году, включая дни отъезда и приезда;
Лиц, получивших временную защиту или статус беженца;
Граждан, не оформивших документы для постоянного проживания за границей.
Без прохождения процедуры выплаты могут быть временно приостановлены.
Как пройти физическую идентификацию
Есть несколько способов подтвердить свое лицо:
Авторизация через личный кабинет ПФУ с помощью электронной подписи «Действие. Подпись» или «Действие ID».
Идентификация через видеосвязь с представителем Пенсионного фонда.
Отправка письма в территориальный орган ПФУ с документом, подтверждающим факт жизни, и заявлением о продлении выплат.
Внимание: все процедуры должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Напомним, что Правительство анонсировало инициативу для малообеспеченных семей, предусматривая выплату 6,5 тысяч гривен, в том числе для проживающих на прифронтовых территориях.