Кто из пенсионеров получит надбавку к пенсии 700 гривен в 2025 году

Кто из пенсионеров сможет получить надбавку к пенсии в 2025 году.

Украинские пенсионеры, имеющие страховой стаж, который превышает необходимый минимум, могут рассчитывать на дополнительные выплаты. В 2025 году эти правила остаются в силе и регулируются соответствующими нормативными актами.

Доплаты за сверхурочный стаж регулируются Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также другими нормативно-правовыми актами, определяющими порядок начисления пенсий.

Необходимый страховой стаж в 2025 году для пенсии по возрасту

Требования к количеству лет страхового стажа для права на пенсию по возрасту ежегодно растут. С 1 января 2025 года минимальный страховой стаж для выхода на пенсию зависит от возраста:

в 60 лет — нужно иметь 32 года стажа;

в 63 года — 22 года стажа;

в 65 лет — 15 лет стажа.

Если у пенсионера больше страхового стажа, чем установлено законом, он может получить дополнительные выплаты.

Как определяется сверхурочный стаж

Согласно формуле расчета каждый дополнительный год страхового стажа дает 1% к пенсии от ее базового размера. Однако доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума. Она зависит от того, когда человек вышел на заслуженный отдых:

Для пенсионеров, вышедших на пенсию до октября 2011 года, сверхурочный стаж вычисляется с 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Для вышедших на пенсию после октября 2011 года стаж вычисляется с 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Расчет доплат за сверхурочный стаж

Доплата составляет 1% от базового размера пенсии за каждый год сверхурочного стажа. Для этого учитывается прожиточный минимум, установленный законом. В 2025 году прожиточный минимум останется на уровне 2361 гривны.

Следовательно, каждый год сверхурочного стажа прибавит к пенсии 23,61 грн (2361 × 1%). Максимальная доплата за 30 лет сверхурочного стажа составит 708 грн.

Что нужно знать работающим пенсионерам

Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, действовавшего на момент назначения пенсии. После увольнения с работы перерасчет производится с учетом актуального прожиточного минимума.

Проверить правильность начисления можно в органах Пенсионного фонда.

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