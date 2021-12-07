Кто и сколько будет платить при продаже земли: что предполагает "ресурсный" законопроект

Кто и сколько будет платить при продаже земли: что предполагает "ресурсный" законопроект

Ранее первая продажа пая облагалась налогом по ставке 5%.

Принятый Верховной Радой "ресурсный" законопроект предусматривает, что первая продажа сельскохозяйственных паев будет облагаться налогом по нулевой ставке.

Об этом заявил во время заседания Земельного штаба заместитель председателя Общественного союза "Всеукраинская Аграрная Рада" (ВАР) Михаил Соколов, пишет УНИАН.

"Вторая продажа за год будет облагаться налогом по ставке 5%, если это уже третья продажа, то ставка будет 18%", — сообщил Соколов.

По его словам, ранее первая продажа пая облагалась налогом по ставке 5%.

Напомним:

Верховная рада Украины приняла закон, обязывающий всех украинцев, в собственности которых есть земельные паи, уплачивать минимальный налог в 1,5 тыс. грн с каждого гектара. Это предусмотрено новым "ресурсным" законом, который нардепы приняли 30 ноября. Он вступит в силу с 1 января 2022 года, если президент его подпишет.

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