Кто и за что будет платить больше: в Украине в 2022 году вырастет размер налогов, штрафов и других платежей

Кто и за что будет платить больше: в Украине в 2022 году вырастет размер налогов, штрафов и других платежей

К увеличению выплат приведет заложенный в Госбюджете-2022 рост двух базовых величин – прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

В государственном бюджете на следующий год Верховная Рада Украины определилась с размерами прожиточного минимума и минимальной зарплаты, которые будут расти в течение года. Из-за роста этих базовых величин вырастут выплаты, которые законодательно привязаны к их размеру.

ТСН.ua напоминает, кто и за что будет платить больше в 2022 году.

В соответствии с принятым законом о государственном бюджете, в следующем году минимальная зарплата вырастет дважды:

с 1 января ее размер составит 6,5 тысяч гривен;

с 1 октября – 6,7 тысячи гривен.

Прожиточный минимум повысят трижды:

с 1 января – 2 393 грн;

с 1 июля – 2508 грн;

с 1 декабря – 2589 грн.

Увеличение этих базовых показателей приведет к росту разных платежей в бюджет.

Единый социальный взнос (ЕСВ), который сейчас держится на уровне 1320 гривен, в следующем году изменится:

с 1 января – 1 430 грн;

с 1 октября – 1474 грн.

Минимальный размер ЕСВ составляет 22% от зарплаты, его платят те, кто работает на минималке или ФЛП. Предприниматели, привлекающие наемную рабочую силу, будут платить увеличенный ЕСВ. Например, физическое лицо-предприниматель имеет двух наемных работников. С 1 января его постоянные налоговые расходы составят:

зарплата: 6,5 тыс. х 2 = 13 тыс. грн

НДФЛ: 13 тыс. х 18% = 2 340 грн

военный сбор: 13 тыс. х 1,5% = 195 грн

ЕСВ: 13 тыс. х 22% = 2860 грн

В октябре расходы станут еще больше, потому что минимальная зарплата вырастет.

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Из-за повышения минимальной зарплаты вырастет налог на недвижимость. Общая ставка для всей страны – не более 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, то есть лишний "квадрат" обойдется в 97,50 грн. Налог накладывают на ту площадь, которая превышает норму — 60 кв. м для квартиры и 120 кв. м — для частного дома.

В связи с ростом минималки в следующем году увеличится:

плата за выдачу лицензий для хозяйственной деятельности (размер одного прожиточного минимума);

судебный сбор (рассчитывается от прожиточного минимума);

штрафы для работодателей (рассчитываются от минимальной заработной платы);

штрафы для ФЛП (рассчитываются от ставки единого налога).

Напомним, за 8 месяцев 2021 года налоговый долг ФЛП вырос почти на полмиллиарда.

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