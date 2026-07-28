Кто из ФЛП попадет под удар?: банки установят серьезные ограничения с августа

ФЛП / © ТСН.ua

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Украинские банки вводят поэтапные лимиты на переводы для новосозданных и неактивных ФЛП, а также отдельных юридических лиц с признаками рисковости. Новые правила начнут действовать уже с августа для борьбы с незаконными схемами и «дропами».

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

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Банковское сообщество 14 мая подписало обновленную редакцию меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ вводит новые подходы к контролю финансовых операций клиентов, которых банки относят к категории повышенного риска.

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В частности, меморандум предусматривает ограничение на переводы средств для новосозданных ФЛП, а также для предпринимателей, длительно не осуществлявших деятельность и возобновивших ее. Кроме того, новые правила коснутся отдельных юридических лиц, имеющих признаки так называемых «компаний-оболочек».

Новые лимиты будут вводить постепенно через три и шесть месяцев после подписания изменений в меморандум, то есть с августа и ноября.

Участники рынка объяснили, что обновление документа имеет целью унифицировать подходы банков к финансовому мониторингу и усилить борьбу с незаконными схемами использования банковских счетов, в том числе с участием так называемых «дропов».

Какие лимиты будут действовать для ФЛП?

Новые правила не будут распространяться на всех предпринимателей. В первую очередь они будут касаться новосозданных и неактивных ФЛП, которых банки отнесут к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Ограничения будут внедряться в два этапа.

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Через три месяца после подписания изменений в меморандум:

для ФЛП I группы — лимит до 600 тыс. грн в месяц;

для ФЛП II и III групп — до 3 млн грн в месяц.

Через шесть месяцев:

для ФЛП I группы — до 400 тыс. грн в месяц;

для ФЛП II и III групп — до 1 млн грн в месяц.

Для других ФЛП и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки будут применять собственный риск-ориентированный подход к мониторингу операций.

В документе также отмечено, что ограничения не будут касаться клиентов, ведущих прозрачную хозяйственную деятельность, регулярно платящих налоги и работающих легально.

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Как банки будут проверять новые и спящие ФЛП?

Для новых или неактивных предпринимателей с высоким уровнем риска банки будут проводить углубленную проверку. Она будет охватывать:

цель открытия или повторной активации счета;

вид деятельности клиента;

товары или услуги, которые он оказывает;

запланированные объемы финансовых сделок;

соответствие фактическим операциям заявленной деятельности.

Кроме того, банки будут осуществлять усиленный мониторинг счетов с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.

К признакам рисковой деятельности отнесены, в частности:

резкое увеличение количества операций от разных контрагентов;

нулевой остаток средств на счете на начало и конец дня;

нетипичный рост количества поступлений от физических лиц;

дробление переводов, в том числе круглыми суммами от одного контрагента в течение месяца.

Ограничения для юридических лиц

Отдельные лимиты предусмотрены для юридических лиц, у которых выявят более двух признаков так называемой «компании-оболочки».

Для них установят следующие ограничения:

через три месяца после подписания изменений — до 5 млн грн в месяц;

через шесть месяцев — до 2 млн грн в месяц.

Если установленный лимит не будет отвечать реальным потребностям бизнеса, компания сможет обратиться в банк с заявлением о его увеличении, предоставив документы, подтверждающие необходимость совершения сделок в большем объеме.

Банки усилят обмен информацией и антифрод-контроль

Обновленная редакция меморандума также предусматривает развитие механизмов обмена информацией между банками и государственными органами для более эффективного выявления рисковых операций.

Кроме того, участники рынка планируют развивать интеграции для автоматической проверки подтверждения доходов клиентов, активнее использовать государственные реестры и усовершенствовать антифрод-механизмы.

К слову, Министерство финансов Украины готовит реформу для ФЛП 2-й и 3-й групп, которая предусматривает пересмотр налогов, трансформацию упрощенной системы и единые требования по НДС для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ. Изменения включают переход на риск-ориентированную модель контроля НДС в два этапа, а также обсуждение обязательного НДС для предпринимателей с годовым доходом более 1-4 млн грн.

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