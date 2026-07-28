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Кто из ФЛП попадет под удар?: банки установят серьезные ограничения с августа
Банковское сообщество обновило правила финансового мониторинга, установив лимиты на операции для ФЛП с повышенным уровнем риска.
Украинские банки вводят поэтапные лимиты на переводы для новосозданных и неактивных ФЛП, а также отдельных юридических лиц с признаками рисковости. Новые правила начнут действовать уже с августа для борьбы с незаконными схемами и «дропами».
Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».
Банковское сообщество 14 мая подписало обновленную редакцию меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг. Документ вводит новые подходы к контролю финансовых операций клиентов, которых банки относят к категории повышенного риска.
В частности, меморандум предусматривает ограничение на переводы средств для новосозданных ФЛП, а также для предпринимателей, длительно не осуществлявших деятельность и возобновивших ее. Кроме того, новые правила коснутся отдельных юридических лиц, имеющих признаки так называемых «компаний-оболочек».
Новые лимиты будут вводить постепенно через три и шесть месяцев после подписания изменений в меморандум, то есть с августа и ноября.
Участники рынка объяснили, что обновление документа имеет целью унифицировать подходы банков к финансовому мониторингу и усилить борьбу с незаконными схемами использования банковских счетов, в том числе с участием так называемых «дропов».
Какие лимиты будут действовать для ФЛП?
Новые правила не будут распространяться на всех предпринимателей. В первую очередь они будут касаться новосозданных и неактивных ФЛП, которых банки отнесут к категории клиентов с повышенным уровнем риска. Ограничения будут внедряться в два этапа.
Через три месяца после подписания изменений в меморандум:
для ФЛП I группы — лимит до 600 тыс. грн в месяц;
для ФЛП II и III групп — до 3 млн грн в месяц.
Через шесть месяцев:
для ФЛП I группы — до 400 тыс. грн в месяц;
для ФЛП II и III групп — до 1 млн грн в месяц.
Для других ФЛП и физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, банки будут применять собственный риск-ориентированный подход к мониторингу операций.
В документе также отмечено, что ограничения не будут касаться клиентов, ведущих прозрачную хозяйственную деятельность, регулярно платящих налоги и работающих легально.
Как банки будут проверять новые и спящие ФЛП?
Для новых или неактивных предпринимателей с высоким уровнем риска банки будут проводить углубленную проверку. Она будет охватывать:
цель открытия или повторной активации счета;
вид деятельности клиента;
товары или услуги, которые он оказывает;
запланированные объемы финансовых сделок;
соответствие фактическим операциям заявленной деятельности.
Кроме того, банки будут осуществлять усиленный мониторинг счетов с учетом среднемесячного дохода предпринимателя.
К признакам рисковой деятельности отнесены, в частности:
резкое увеличение количества операций от разных контрагентов;
нулевой остаток средств на счете на начало и конец дня;
нетипичный рост количества поступлений от физических лиц;
дробление переводов, в том числе круглыми суммами от одного контрагента в течение месяца.
Ограничения для юридических лиц
Отдельные лимиты предусмотрены для юридических лиц, у которых выявят более двух признаков так называемой «компании-оболочки».
Для них установят следующие ограничения:
через три месяца после подписания изменений — до 5 млн грн в месяц;
через шесть месяцев — до 2 млн грн в месяц.
Если установленный лимит не будет отвечать реальным потребностям бизнеса, компания сможет обратиться в банк с заявлением о его увеличении, предоставив документы, подтверждающие необходимость совершения сделок в большем объеме.
Банки усилят обмен информацией и антифрод-контроль
Обновленная редакция меморандума также предусматривает развитие механизмов обмена информацией между банками и государственными органами для более эффективного выявления рисковых операций.
Кроме того, участники рынка планируют развивать интеграции для автоматической проверки подтверждения доходов клиентов, активнее использовать государственные реестры и усовершенствовать антифрод-механизмы.
К слову, Министерство финансов Украины готовит реформу для ФЛП 2-й и 3-й групп, которая предусматривает пересмотр налогов, трансформацию упрощенной системы и единые требования по НДС для выполнения обязательств перед ЕС и МВФ. Изменения включают переход на риск-ориентированную модель контроля НДС в два этапа, а также обсуждение обязательного НДС для предпринимателей с годовым доходом более 1-4 млн грн.